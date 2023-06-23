哥哥是「全球首富」好困擾？　馬斯克胞妹嘆：拍戲場租被坐地起價5倍

記者陳怡伶／綜合報道

不少人都希望能出生在有錢人家庭，坐擁衣食無缺的生活，不過，光鮮亮麗的背後也有諸多不便和困擾。特斯拉執行長、全球首富馬斯克的胞妹托斯卡（Tosca Musk）近日接受《每日郵報》採訪時透露，身為電影製片的她，因為哥哥的關係，在租借場地時被坐地大漲價，租金甚至一口氣飆漲5倍之多。

「妳哥哥那麼有錢，相信妳也是」

《每日郵報》（Daily Mail）日前刊登托斯卡的專訪。托斯卡的職業是影音串流平台老闆兼製片人，她表示租用的拍攝場地本來每天只需5000美元（約39147港元）的租金，但對方聽到她的姓氏後，認為她也非常富有，便調漲價格至2.5萬美元（約19.57萬港元）。當托斯卡提出抗議時，對方卻說「妳哥哥那麼有錢，相信妳也是」。

托斯卡無奈表示，大家都認為她的長兄馬斯克會幫忙支付所有費用，但這與事實相去甚遠，她們一家並非生來富有，托斯卡的母親梅耶（Maye Musk）曾在回憶錄寫道，自己作為一名單親媽媽，不時陷入經濟困難，仍成功養大3個孩子。