哥哥是「全球首富」好困擾？　馬斯克胞妹嘆：拍戲場租被坐地起價5倍

記者陳怡伶／綜合報道
不少人都希望能出生在有錢人家庭，坐擁衣食無缺的生活，不過，光鮮亮麗的背後也有諸多不便和困擾。特斯拉執行長、全球首富馬斯克的胞妹托斯卡（Tosca Musk）近日接受《每日郵報》採訪時透露，身為電影製片的她，因為哥哥的關係，在租借場地時被坐地大漲價，租金甚至一口氣飆漲5倍之多。
「妳哥哥那麼有錢，相信妳也是」
《每日郵報》（Daily Mail）日前刊登托斯卡的專訪。托斯卡的職業是影音串流平台老闆兼製片人，她表示租用的拍攝場地本來每天只需5000美元（約39147港元）的租金，但對方聽到她的姓氏後，認為她也非常富有，便調漲價格至2.5萬美元（約19.57萬港元）。當托斯卡提出抗議時，對方卻說「妳哥哥那麼有錢，相信妳也是」。
托斯卡無奈表示，大家都認為她的長兄馬斯克會幫忙支付所有費用，但這與事實相去甚遠，她們一家並非生來富有，托斯卡的母親梅耶（Maye Musk）曾在回憶錄寫道，自己作為一名單親媽媽，不時陷入經濟困難，仍成功養大3個孩子。
擁有這個姓氏是一種祝福
對托斯卡而言，馬斯克的幫助是一把雙面刃，如果說沒有幫，那麼外界會解讀為馬斯克不支持自己的妹妹，如果說有幫，外界又會認為馬斯克直接幫妹妹支付了所有費用。
不過，托斯卡也表示，雖然大眾對她和她的家人有一些誤解，但她說自己得到家人的照顧、愛護，擁有這個姓氏是一種祝福，自己永遠都不會改名。
現年48歲的托斯卡是馬斯克的妹妹，家中最小的孩子。51歲的馬斯克是長子，次男是50歲的餐廳老闆金巴爾（Kimbal Musk）。托斯卡是電影製作公司兼串流平台Passionflix的創辦人和行政總裁，她已從事電影製作20多年，產量超過55部。
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