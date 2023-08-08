哥斯達黎加業餘球員為消暑跳入鱷魚河　最終被咬死

效力哥斯達黎加一支小球隊Deportivo Rio Canas的球員Jesus Lopez Ortiz，別名「Chucho」。他在上月底遭遇不測。該名球員被指因為覺得天氣熱，於是從橋上跳入瓜納卡斯特省一條充滿鱷魚的河流。在他跳入河中不久，就已經被鱷魚咬死。有附近的人更拍到鱷魚咬着Chucho的影片。

中美洲國家的哥斯達黎加，一名業餘的足球員因為天氣炎熱而跳入一條河消暑，然而河中有不少的鱷魚，令他隨即遭到鱷魚咬死。

當地的一個居民表示，在事發的當日，Chucho的肺友表示：「救命呀，救命呀，我朋友跌落水返不了來。」那個居民表示，他趕到河邊，看到一頂帽及氣泡在水中，他指：「那根本沒有事可以做到。」他表示之後已看到男子被鱷魚咬着。

當地的國家保護區人員，之後將鱷魚射殺，並尋回Chucho的遺體，而球隊就呼籲拍攝到影片的人可以刪除。在Chucho的喪禮，其母親就感謝外界的支持以及對家庭的經濟援助。不過她質疑，河中的鱷魚是否過多，認為當局有需要作出調查。

政府稱鱷魚數量沒有過多

不過當地的國家保護區的官員表示，他們的調查認為鱷魚沒有過多，又指野生動物對於有關的社區具有生態的價值：「我們嘗試讓人們明白，這是一個機會發展生態旅遊，以及讓社區明白這可以創造工作機會而不僅僅視為威脅。」他們又指，當地社區已提供遊船帶遊客觀看鱷魚，並警告遊客不要餵飼鱷魚。「他們是動物，見到人類通常會感到迷惑，他們不是在捕獵人類。如果你保持謹慎，不要餵牠們或與牠們互動，牠們也不會理會你。」