哥斯達黎加毒梟索妻旅遊IG狂打卡　洩露行蹤累老公被捕

一名哥斯達黎加毒梟近日偕辣妻到歐洲奢華旅行，豈料辣妻頻在網上炫耀渡假照，導致行蹤曝光，警方隨即秘密追蹤他們，最後在倫敦被捕。
遭美國緝毒局通緝
綜合外媒報道，這名毒梟是現年43歲的格里賈巴（Luis Manuel Picado Grijalba），他於去年12月在英國倫敦機場被捕，他被控從哥斯達黎加向美國走私可卡因。
報道引述哥斯達黎加司法調查部表示，格里賈巴因涉嫌參與國際販毒，遭美國緝毒局通緝數月，但棘手的是，他非常低調，行蹤很少曝光，也很少與他的32歲辣妻洛迪古斯（Estefania McDonald Rodriguez）一起出門。
在英國倫敦落網
但日前他突然花了2萬美元（約15.6萬港元）買機票，帶妻子和家人飛往歐洲渡假，並打算在倫敦迎接2025年新年。
根據英國《太陽報》指出，為記錄這次假期，他的辣妻在IG頻頻大曬自己渡假照，一會兒是身穿火辣比基尼在海灘，捧着兩隻巨大鸚鵡，一會兒又是在巴黎艾菲爾鐵塔拍照，還有她在意大利羅馬，坐在知名的羅馬許願池「特萊維噴泉」（Fontana di Trevi）前的場景。而這些照片恰好都成為警方追蹤他們的絕佳方式，最終在英國倫敦逮到這對毒梟夫妻檔。
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