哥斯達黎加毒梟索妻旅遊IG狂打卡　洩露行蹤累老公被捕

一名哥斯達黎加毒梟近日偕辣妻到歐洲奢華旅行，豈料辣妻頻在網上炫耀渡假照，導致行蹤曝光，警方隨即秘密追蹤他們，最後在倫敦被捕。

遭美國緝毒局通緝

綜合外媒報道，這名毒梟是現年43歲的格里賈巴（Luis Manuel Picado Grijalba），他於去年12月在英國倫敦機場被捕，他被控從哥斯達黎加向美國走私可卡因。

報道引述哥斯達黎加司法調查部表示，格里賈巴因涉嫌參與國際販毒，遭美國緝毒局通緝數月，但棘手的是，他非常低調，行蹤很少曝光，也很少與他的32歲辣妻洛迪古斯（Estefania McDonald Rodriguez）一起出門。