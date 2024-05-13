哪種貓咪最長壽？英國研究：伯曼貓與緬甸貓平均活14.4年為最長壽 較短命是呢個品種

一項英國與台灣學者合作的大型研究顯示，在常見的寵物貓品種中，伯曼貓(Birman)和緬甸貓(Burmese)平均壽命最長，無毛貓(Sphynx)則較短命。

這項本月上旬於《貓內外科獸醫學期刊》(Journal of Feline Medicine and Surgery)發表的研究，檢視了英國近8000隻寵物貓的資料，這些貓咪於2019年1月到2021年3月間逝世。

研究共同作者、倫敦皇家獸醫學院(Royal Veterinary College)同伴動物流行病學家奧尼爾(Dan O'Neill)表示，研究主要動機是利用資料，以讓人們「在了解情況的前提下，做出關於寵物貓健康的決定」。

研究員製作貓咪壽命圖表

某個貓咪品種的平均壽命可被視為有用的衡量標準，但無法說明一切。為更了解貓咪的預期壽命，研究員製作了「壽命圖表」，用來估計貓在任何特定年齡的平均剩餘壽命。