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國際
2024-05-13 19:15:55

哪種貓咪最長壽？英國研究：伯曼貓與緬甸貓平均活14.4年為最長壽 較短命是呢個品種

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伯曼貓。(互聯網)

伯曼貓。(互聯網)

一項英國與台灣學者合作的大型研究顯示，在常見的寵物貓品種中，伯曼貓(Birman)和緬甸貓(Burmese)平均壽命最長，無毛貓(Sphynx)則較短命。

這項本月上旬於《貓內外科獸醫學期刊》(Journal of Feline Medicine and Surgery)發表的研究，檢視了英國近8000隻寵物貓的資料，這些貓咪於20191月到20213月間逝世。

研究共同作者、倫敦皇家獸醫學院(Royal Veterinary College)同伴動物流行病學家奧尼爾(Dan O'Neill)表示，研究主要動機是利用資料，以讓人們「在了解情況的前提下，做出關於寵物貓健康的決定」。

研究員製作貓咪壽命圖表

某個貓咪品種的平均壽命可被視為有用的衡量標準，但無法說明一切。為更了解貓咪的預期壽命，研究員製作了「壽命圖表」，用來估計貓在任何特定年齡的平均剩餘壽命。

不同貓咪品種的平均壽命

研究發現，英國寵物貓出生時的平均壽命是11.7年。整體來說，混種貓咪可比純種貓多活大約1.5年。

緬甸貓和伯曼貓的出生時的平均壽命各達14.4年，為貓品種中最長壽。無毛貓的平均壽命只有6.7年，這可能是因為其天生體質較易罹患心臟病等疾病。

緬甸貓。(互聯網) 無毛貓。(互聯網)

其他因素影響貓咪平均壽命

除品種外，有其他因素會影響貓的平均壽命，比如母貓平均比公貓多活1.3年。切除卵巢或閹割的貓咪則會比沒有動這類手術的同類多活1.1年。

研究員指出，社會文化偏好，例如是否應把貓養在室內或容許貓咪外出，可能也會影響牠們的預期壽命。這類偏好會帶來很大差異，但在研究中很難量化。

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研究主要作者、台灣中興大學小型動物流行病學者鄧紫云指出，「壽命圖表」可讓飼主和獸醫在考慮做出領養、醫療或安樂死等重要決定時，掌握更多資訊。

網民：珍惜與貓咪相處時光

鄧紫云並指，她的一位朋友在社交平台分享這項研究結果，引來網友迴響。很多人會說，「貓咪生命苦短，我要更疼我的貓」、「我會更珍惜我們共有的時光」。由此看來，這項研究還可促使飼主更珍惜與寵物貓相伴的時間，以及「飼主和寵物的連結與關係」。

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