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國際
2023-10-21 19:10:00

哭到一半！葬禮上突接亡兒「死而復生」電話　開視訊稱「我還活著啦」嚇壞媽媽

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根據外媒報導，10月13日，有路人在宏都拉斯拉恩特拉達鎮，發現了一位男孩的屍體，只見他的身上血跡斑斑，頭部和頸部有多處槍傷，臉部嚴重毀容，員警接著比對了詩通報失蹤名單，聯繫上了維爾瑪（Vilma Fuentes），維爾瑪到場後，發該男孩與自己兒子阿多奈（Adonay Urbina）的身高、體型相仿，手臂上還有同樣的燒傷疤痕，於是認定兒子已經死亡，心碎地將他的屍體帶回。

記者鄒慈芸／綜合報導

洪都拉斯一名母親，正在兒子的葬禮上哭泣時，突然接到兒子「死而復生」的電話，還開視訊證明自己真的活著，讓男孩的母親和參加葬禮的親人，全都驚呆了。

根據外媒報導，10月13日，有路人在洪都拉斯拉恩特拉達鎮，發現了一位男孩的屍體，只見他的身上血跡斑斑，頭部和頸部有多處槍傷，臉部嚴重毀容，員警接著比對了詩通報失蹤名單，聯繫上了維爾瑪（Vilma Fuentes），維爾瑪到場後，發該男孩與自己兒子阿多奈（Adonay Urbina）的身高、體型相仿，手臂上還有同樣的燒傷疤痕，於是認定兒子已經死亡，心碎地將他的屍體帶回。

接著維爾瑪開始替兒子準備葬禮，請親朋好友來送寶貝兒子最後一程，沒想到在葬禮進行時，卻突然接到死去的兒子打來的電話，讓哭泣到一半的她驚嚇不已，原先以為是有人故意打電話惡作劇，沒想到開啟視訊後，發現畫面上出現的，竟然真的是自己的孩子，阿多奈還表示「我在邊境，我還活著，我沒有死」。

於是維爾瑪趕緊報警，告訴警方她們「認錯人」了，困惑的員警到場聽完他們描述，決定再繼續替棺材裡的男孩屍體，進行身分調查，最後才確認，躺在棺材裡的男孩，是當地失蹤的15歲男孩吉米（Jimmy Sarmiento），吉米的家人到場認屍後，便將棺材帶走。

維爾瑪告訴媒體，兒子在三周前離家前往美國，在抵達危地馬拉與墨西哥邊境時，開心打電話給朋友，這才發現大家以為自己死了，還要幫自己辦葬禮，於是他趕緊打電話給媽媽報平安，澄清這個天大的誤會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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