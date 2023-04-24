哭哭相撲｜先哭就贏！事隔4年日本淺草寺BB鬥快喊比賽再登場

許多有孩子的父母，應該都希望孩子乖乖的不要哭。不過，22日，64名身穿相撲圍兜的嬰兒現身在東京淺草寺參加傳統儀式「哭哭相撲」（泣き相撲），根據規定，10秒內先哭出聲的嬰兒就獲勝。據指這個活動能為孩子帶來健康，2023年是該活動因疫情停辦4年後的首次回歸。

比賽在淺草寺的相撲擂台「土俵」上舉行，由身穿日本傳統服飾、手握木扇的裁判主持，採一對一進行。一對身穿相撲圍兜的嬰兒由他們的家長抱着面對面比賽。工作人員則會用鬼怪面具，試圖驚嚇這些嬰兒，讓他們哭泣，10秒內最先放聲大哭的嬰兒便是贏家。

根據日本傳統習俗，「哭哭相撲」有為嬰兒帶來健康的涵義。「哭哭相撲」的主辦方淺草觀光聯盟（Asakusa Tourism Federation）會長富士滋美（Shigemi Fuji）表示，有人可能覺得他們讓嬰兒哭很糟糕，「但在日本，我們認為哭得很厲害的嬰兒也會健康成長。這類活動在日本很多地方都有舉行。」一名參加活動的媽媽也向媒體表示，「聽到孩子這麼健康的哭聲，覺得他應該也能健康地長大」。

日本各地皆會舉辦「哭哭相撲」，每個地區的規則不盡相同，有些地區是先哭出來的嬰兒即獲勝；在其他地區可能是先哭的嬰兒就輸掉比賽。

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