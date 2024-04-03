哺乳動物染疫響警號 德州人從乳牛染禽流感屬全球首例

美國近日至少5個州有農場的乳牛感染高致病性H5N1禽流感，疾控中心(CDC)周一公布，德州有一人接觸過染疫乳牛後確診禽流感，屬全球首宗人類從哺乳類動物感染禽流感病例，亦是自2022年以來全美第二宗人類感染H5N1個案。儘管衛生官員強調禽流感對公眾風險仍低，但有專家仍憂慮愈來愈多哺乳類物種感染禽流感，特別是今次發現如乳牛等牲畜染疫，恐增加人類感染禽流感風險。

德州衛生官員表示，患者唯一病徵是眼睛發炎，接受抗病毒藥物治療，正逐漸康復。官員並沒透露其身份，以及如何接觸受感染乳牛。農業部上月25日公布，堪薩斯州和德州有病牛的牛奶樣本驗出禽流感病毒，除此之外，新墨西哥州、密歇根州和愛達荷州亦有乳牛驗出病毒。農業部指，病牛的牛奶已銷毀，並沒流入市面，加上乳製品經消毒處理，可殺滅禽流感等病毒及其他病菌，因此全國乳製品供應仍屬安全。