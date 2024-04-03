哺乳動物染疫響警號 德州人從乳牛染禽流感屬全球首例

美國近日至少5個州有農場的乳牛感染高致病性H5N1禽流感，疾控中心(CDC)周一公布，德州有一人接觸過染疫乳牛後確診禽流感，屬全球首宗人類從哺乳類動物感染禽流感病例，亦是自2022年以來全美第二宗人類感染H5N1個案。儘管衛生官員強調禽流感對公眾風險仍低，但有專家仍憂慮愈來愈多哺乳類物種感染禽流感，特別是今次發現如乳牛等牲畜染疫，恐增加人類感染禽流感風險。
德州衛生官員表示，患者唯一病徵是眼睛發炎，接受抗病毒藥物治療，正逐漸康復。官員並沒透露其身份，以及如何接觸受感染乳牛。農業部上月25日公布，堪薩斯州和德州有病牛的牛奶樣本驗出禽流感病毒，除此之外，新墨西哥州、密歇根州和愛達荷州亦有乳牛驗出病毒。農業部指，病牛的牛奶已銷毀，並沒流入市面，加上乳製品經消毒處理，可殺滅禽流感等病毒及其他病菌，因此全國乳製品供應仍屬安全。
數百牛隻染病
CDC專家Dr. Nirav Shah強調，目前未有證據顯示禽流感人傳人，或有人經由牲畜奶類或肉類受感染，而基因檢測亦沒發現病毒變異，使其更容易傳播或令病情加劇。此外，數百染疫牛隻接受隔離，正逐漸康復。
CDC前疫情調查員、現任內布拉斯加大學公共衛生學院院長Dr. Ali Khan指出，自2020年以來，禽流感病毒在數十個國家中，已在更多動物物種中傳播，包括狗、貓、臭鼬、熊，甚至海豹和鼠海豚；然而，今次發現美國牲畜也感染禽流感，可說是「意想不到，且存在重大問題的轉折」，對人類感染禽流感的風險響起警號。
哺乳動物感染大增
美國獸醫協會亦稱，最新發現標誌著歷來首次在乳牛身上驗出高致病性禽流感。上月20日，明尼蘇達州公布有農場山羊感染禽流感病例。專家憂慮，感染H5N1高致病性禽流感的哺乳動物數量正不斷增加，且有可能在哺乳動物之間傳播。南極研究科學委員會稱，去年秋天，一隻北極熊在阿拉斯加感染禽流感身亡，南美洲也有數十萬隻海洋哺乳動物染疫死亡。