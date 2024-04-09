唐氏兒父親為獎金額頭紋食店logo 店家稱愚人節整蠱拒俾錢遭捱轟 卻爆另有內情

4月1日是愚人節，但愚人節惡作劇不要亂開，分分鐘搞出個大頭佛。菲律賓一間章魚燒店搞噱頭引發公關災難，事件發酵多日峰迴路轉。最先是章魚燒店Taragis宣布第一位在額頭紋上店舖logo(標記)的人，就可獲10萬披索(約1.39萬)獎金。一名父親為了患唐氏綜合症的兒子生活費，真是在額頭紋了標記，但章魚燒店卻說這是愚人節惡作劇不負責，遭網民炮轟。不過，事情最新發展是店家承認一切是「劇本」，與那名父親合作炮製的宣傳。
愚人節整蠱｜食店logo紋額頭照3月已出現
最初報道指，店方在網上貼了那名父親Ramil Albano額頭紋章魚燒店logo的照片，指有人接受了挑戰。同時貼文「教導」大家，稱這提醒大眾閱讀理解的重要，這是愚人節呀，不要相信任何事或任何人，該店是不會為此負責的。Albano說，因為該店過去也有搞競食挑戰並有兌現承諾，故他對這次挑戰信以為真。網民認為章魚燒店這次玩得太盡，須要向Albano付獎金，為他們行為造成的後果負責。另有人說，Albano助該店廣為人知應該獲報酬。也有名人捐款幫助Albano。最後章魚燒店主Carl Quion「跪低」上載短片，見他親自到訪Albano的寓所，送上10萬披索8獎金，並提議他考慮做激光清除該紋身。
事件似乎告一段落，但有網民上載Albano早於3月28日額頭已紋logo的影片截圖！那時還未到愚人節。一切揭盅原來是一場宣傳騷。Quion承認早於2023年8月已有計劃，Albano自願在額頭紋店舖的logo，在紋身後他並未有再出門，以防事件穿煲。他還上載了部分與Albano對話的截圖，後者說為了患唐氏症的兒子他願意紋身。Quion表示，並不後悔有關舉動，因已為其店收宣傳之效。而Albano因事件收到的20萬披索(約2.77萬港元)善款，Quion稱會退回給捐款人，而有些已捐助Albano的品牌稱，不會收回對Albano和其家人的捐贈。有網民認為最終被整蠱的是一群善心人士，或導致部分人不再幫助那些真正有需要的人。