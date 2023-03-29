唔止14粒｜新西蘭女食炸雞驚見一堆白色卵　店方咁回應

新西蘭一名女子日前去KFC買炸雞回家享用，詎料在雞腿上發現一堆奇怪的白色粒狀物體，經上網查究，才知這些白色物體竟然是烏蠅蟲卵，女子即刻反胃衝入廁所嘔吐之餘，亦向相關政府部門作出投訴。KFC則回應指，餐廳的炸雞皆經過攝氏100度以上高溫烹調，雞肉內部溫度達攝氏85度以上，烏蠅蟲卵無法在這高溫環境下存活。
綜全報道，奧克蘭女子Susan與男友於19日到一間KFC分店買來8件雞套餐回家享用，詎料食到一半，發現雞腿上有一堆白米顆粒，由於形狀太奇突，上網查詢後得知原來那是一堆「烏蠅蟲卵」，Susan慘呼：「我立即反胃，衝入廁所嘔。」Susan其後向新西蘭初級產業部(MPI)作出投訴。
KFC：食物儲存及烹飪符合新西蘭規定
Susan之後亦獲得KFC的回應，指餐廳炸雞塊在攝氏100度以上的高溫下烹飪，雞肉內部溫度達到攝氏85度以上，因此烏蠅卵絕對無法存活。並指，烏蠅只會在攝氏10至40度之間的表面上產卵，但餐廳儲存生雞肉溫度保持於攝氏5度以下，烹飪過程超過攝氏85度以上，烹飪後落於攝氏60度以上，符合新西蘭2014年《食品法》的規定。MPI的食品安全官員亦證實，當局已接獲這項投訴，但目前僅憑Susan的照片，未能確定問題根源，當局將採取進一步調查。