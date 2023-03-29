唔止14粒｜新西蘭女食炸雞驚見一堆白色卵　店方咁回應

新西蘭一名女子日前去KFC買炸雞回家享用，詎料在雞腿上發現一堆奇怪的白色粒狀物體，經上網查究，才知這些白色物體竟然是烏蠅蟲卵，女子即刻反胃衝入廁所嘔吐之餘，亦向相關政府部門作出投訴。KFC則回應指，餐廳的炸雞皆經過攝氏100度以上高溫烹調，雞肉內部溫度達攝氏85度以上，烏蠅蟲卵無法在這高溫環境下存活。

綜全報道，奧克蘭女子Susan與男友於19日到一間KFC分店買來8件雞套餐回家享用，詎料食到一半，發現雞腿上有一堆白米顆粒，由於形狀太奇突，上網查詢後得知原來那是一堆「烏蠅蟲卵」，Susan慘呼：「我立即反胃，衝入廁所嘔。」Susan其後向新西蘭初級產業部(MPI)作出投訴。