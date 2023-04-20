商人行善派錢 胡塞武裝向天鳴槍引爆炸 也門人踩人至少78死77傷(有片)

中東國家也門首都薩那周三晚一場街頭慈善派錢活動變成人踩人慘劇，據報管治當地的胡塞武裝(Houthi Movement)向天開槍試圖控制人群，卻擊中電纜引起爆炸，群眾慌忙走避導致人踩人，最少造成78人死亡，77人受傷，死者包括婦孺。胡塞武裝下令徹查事件，籌辦活動的商人事後被當局拘留。 事發於薩那舊城區一間學校，有商人為慶祝回教齋戒月即將結束、於開齋節前數天在街頭做善事，向每人派發5,000也門里亞爾(約156港元)現金，吸引數百人到場。路透社引述一名醫護稱，學校門一打開，大批人便一擁而上，擠進學校操場，有人在入口處梯階上摔倒。

民眾揮手求救 爬人牆逃生 美聯社引述另一目擊者稱，因人太多，胡塞武裝向天開槍圖控制人群，卻擊中架空電纜引發爆炸，群眾恐慌，釀成人踩人。片段可見，倒下的人層層疊起、動彈不得，大批人被壓住，有人不停尖叫、呼救，有人拼命揮手求救，狀甚痛苦；其他人試圖拉出壓在下面的人，但欲救無從。 另有片段顯示，人群堆疊，有人拼命沿著人牆往上爬，試著逃生。武裝分子和保安員等一邊試著營救，一邊要求人群往後退。多具遺體躺在地上，救護車到場將傷者送院，現場有地方沾染血漬，遺下大量雜物，包括死傷者的鞋、衣物等個人物品。

家屬獲發大額撫恤金 胡塞衛生部指，慘劇最少造成78人死亡，另77人受傷，當中13人危殆。內政部指責主辦方未經政府批准擅自派發現金，事前亦沒與地方政府協調。當局已拘留2名籌辦活動的商人並封鎖現場，禁止家屬和記者接近。 胡塞武裝並公布，每個有親屬遇難的家庭將獲發約2,000美元(約1.5萬港元)撫恤金，傷者則獲發400美元(約3,120港元)緊急援助。