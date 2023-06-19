商務艙男子看色情片 女乘客出PO鬧爆反被網民嘲偷窺

航機機艙是公眾場所，甚麼行為可能會影響他人……外國女網友@WWJenD本月14日在Twitter貼出一名男子在機艙座位上用手機看三級片的照片，並標註美國聯合航空官方帳號，質問：「在你們的飛機上看三級片不會有後果嗎？這名男子在飛行途中大部分時間都在看。」

她投訴後，空服員便前去跟該名男子說「你不能看這些」，他停了一會兒，但只是很短時間，又再看過。樓主指，機艙內人來人往，又有未成年人士，他們都可以看到這名男子在看些甚麽，對女性來說，他的行為令人感到不安全，如果航空公司採取行動，她很樂意提供航班資料及這名男子的座位編號。

樓主說，自己乘搭國際長途機，在商務客位遇上這種事，尤其是她要睡多個小時，但前面的男子就公然看色情片，她覺得擔心，男子還開起音量，發出聲浪。

網民唔buy

有網友反認為樓主侵犯男子的私隱，質問：「為何你會看私人座位的其他乘客和手機屏幕？這是偷窺，如果其他乘客看我，我會覺得不安全。」有網友直指樓主監視其他乘客，甚至看其他人細小的手機屏幕，「這是偷窺行為」。

樓主回應指，她上洗手間，在通道行走，就可看到該名男子在做些甚麽，「不要在人們在通道上可以看到你的航機上看色情片」。

聯合航空在貼文下留言稱會調查事件，並表示「很抱歉讓你有這樣的經歷，這種情況聽起來令人擔憂」。