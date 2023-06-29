啼笑皆非｜情侶遭攔途截劫但2蚊都無　持槍匪竟騎呢送錢(有片)

印度發生一宗令人啼笑皆非的街頭劫案。2名持槍匪徒在德里攔途截劫一對情侶，卻發現對方身上幾乎身無分文，他們懷疑「睇唔過眼」，調轉頭送錢比對方，令兩名受害者變成受惠者。過程被附近大廈街坊拍下並分享，影片如今在網上瘋傳。

綜合報道，事發於上周三(21日)，網上影片顯示，2名劫匪駕駛一架電單車，攔截一對情侶。其中一人高舉手槍，另一人下車遂一對男女搜身，男方身上僅找到20盧比紙幣(折合約1.9港元)，至於女方戴著的珠寶首飾則發現是贗品。劫匪似乎意識到這對情侶經濟狀況不佳，其中一人將搜出的錢歸還，轉過頭來更掏出100盧比紙幣(折合約9.5港元)遞給男方。劫匪與這對男女期間似乎有點交談，其後劫匪坐上電單車離去。至於附近的一隻黑色狗狗則全程駐足觀看，目擊整個過整。