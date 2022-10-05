喜馬拉雅山發生雪崩　41人登山隊至少10死(有片)

印度喜馬拉雅山在當地周二(4日)爆發雪崩，事發時一個由41人組成的登山隊正在當地進行訓練，造成至少10人死亡，逾27人失蹤，暫時僅有8人生還，已送院治理。印度空軍緊急出動了2架直升機救援，搜救工作仍在進行。

《衛報》(The Guardian報道，北阿坎德邦警長Ashok Kumar表示，這群來自隸屬於國防部內魯登山學校(Nehru Institute of Mountaineering)的34名登山學員和7名教練，於當地時間周二上午8時45分在加瓦爾喜馬拉雅山區的根戈德里(Gangotri)山脈遇到雪崩，8人幸運生還，被送往附近醫院治理。

官員：印度登山史上最多登山學員在雪崩中喪生 國際攀岩和登山聯合會官員Amit Chowdhary表示，這是印度登山史上第一次如此龐大的登山學員隊在雪崩中喪生。 報道提到，事發時，那群學員已從海拔5,670公尺的卓帕帝‧旦大-2號(Draupadi Danda-2)山峰折返。救難人員說，當局在當地時間4日上午9時30分左右接獲警報。 印度國防部長Rajnath Singh於社交平台Twitter表示，對逝去的生命深感悲痛，向失去親人的死者家屬表示哀悼。