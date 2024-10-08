喜馬拉雅山險添亡魂　2登山客無水無糧被困3日獲救(有片)

兩位分別來自美國與英國的登山客，日前挑戰攀登喜馬拉雅山 (Himalayan mountains)，在海拔近6,000公尺的地方受困，不幸地，兩人身上的裝備與糧食竟然不小心掉落山谷，二人身陷險境極度沮喪，慶幸救援隊透過直升機鎖定位置，順利在她們受困的第三天救回。

綜合報道，兩名登山客分別是31歲的Michelle Dvorak和37歲的Fay Manners前往印度，挑戰攀登總海拔7,134公尺的Chaukhamba，途中身上裝備和食物卻不慎掉入山谷，從上星期週開始與基地失聯。即使兩人不斷發出緊急求救訊號，但搜救隊一時仍無法鎖定他們的下落。Fay脫困後表示，兩人在沒有補給品的艱困情況下，曾試圖在險峻的山區垂降，他們都感到非常「恐懼」，更不幸的是：「當我眼睜睜看著背包滾下山谷，立刻意識到接下來、會發生甚麼狀況。從那一刻起，我們所有的安全設備都沒了，沒有帳篷、沒有融雪取水的爐具、更沒有禦寒衣物。」山區隨後還開始下雪，逼使她們在原地找了一個岩石躲避，等待救援。Fay說：「我整個人感到體溫不斷下滑，身體更是不停發抖，由於缺乏食物，身體能量也即將耗盡，幾乎無法保暖或維持體溫。」