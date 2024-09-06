喬治亞州校園槍手父被控過失殺人　兇槍為贈兒聖誕禮物

美國喬治亞州高中4日發生槍擊造成4死9傷，行兇的14歲兇手柯爾特隨即遭逮捕，並將以成人身分受審。而他的父親也因送槍給兒子當聖誕禮物，被視為幫兇，面臨14項重罪指控。

據《CNN》等外媒綜合報道，14歲槍手柯爾特（Colt Gray）4日上午持AR-15半自動步槍，在巴羅郡溫得市的阿巴拉契中學（Apalachee High School）教室掃射，造成2名學生及2名老師死亡，另外還有9人受傷被送醫。喬治亞州警方表示，柯爾特被控4項謀殺重罪，並將以成人身分受審及起訴。

槍手父母為分居吵架不斷

而在隔天，他的54歲父親柯林（Colin Gray）也被逮捕。有執法人員透露，柯林坦承兒子大開殺戒的這把兇槍，正是自己於2023年12月購買並送給兒子的聖誕節禮物。據悉，柯林被控犯有4項過失殺人罪、2項二級謀殺罪與8項虐待兒童罪。