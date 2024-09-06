喬治亞州校園槍手父被控過失殺人　兇槍為贈兒聖誕禮物

美國喬治亞州高中4日發生槍擊造成4死9傷，行兇的14歲兇手柯爾特隨即遭逮捕，並將以成人身分受審。而他的父親也因送槍給兒子當聖誕禮物，被視為幫兇，面臨14項重罪指控。
據《CNN》等外媒綜合報道，14歲槍手柯爾特（Colt Gray）4日上午持AR-15半自動步槍，在巴羅郡溫得市的阿巴拉契中學（Apalachee High School）教室掃射，造成2名學生及2名老師死亡，另外還有9人受傷被送醫。喬治亞州警方表示，柯爾特被控4項謀殺重罪，並將以成人身分受審及起訴。
槍手父母為分居吵架不斷
而在隔天，他的54歲父親柯林（Colin Gray）也被逮捕。有執法人員透露，柯林坦承兒子大開殺戒的這把兇槍，正是自己於2023年12月購買並送給兒子的聖誕節禮物。據悉，柯林被控犯有4項過失殺人罪、2項二級謀殺罪與8項虐待兒童罪。
《CNN》報道稱，槍手祖父受訪時透露，孫子的異常行為應與這幾年失和的家庭關係有關。他稱槍手父母為分居吵架不斷，母親還因持有毒品及涉嫌偷竊丈夫的汽車遭到逮捕。
另一宗槍擊案開先例
而柯爾特為家中老大，還有兩個弟妹。原先家庭和樂，還擁有一座農場，但就在父親經歷三次背部重大手術之後，頓失家庭經濟支柱，父親個性也變得偏激。祖父稱，在此之後柯爾特就不斷遭受父親的語言暴力，變得內向沉默寡言。
關於追究未成年槍手父母的法律責任，今年4月美國密歇根州才作出判決。2021年少年克魯布里（Ethan Crumbley）同樣拿着父母在聖誕節送的槍枝到校園掃射，造成4死7傷。陪審團認定其父母過失殺人罪成立後，最後被判處10到15年有期徒刑，這也成為美國首例因小孩犯下校園槍擊案而遭判刑的家長。
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