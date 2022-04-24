喬治王子去新學校試堂無人識 無人知係未來王位繼承人 老師勁開心

喬治及夏洛特開心上學去，照片攝於2019年，現在二人已長大不少。(路透社、資料圖片)

英國威廉王子仔女喬治王子(Prince George)、夏洛特公主(Princess Charlotte)及路易王子(Prince Louis)，眨下眼已分別8、6及4歲了。其中喬治王子近日成為當地家長的關注目標，皆因據報他準備入讀新學校，日前曾在一間在溫莎附近的學校「試堂」，據報同學都不認識他，不知道他就是未來的王位繼承人，老師們都對此感到高興，相信是因為這樣有助喬治過正常學童生活。

英國《每日郵報》引述消息稱，威廉王子及夫人凱特近期已多次參觀該間學校，似乎感到相當滿意，故安排喬治王子試堂，更正在考慮之後讓夏洛特公主及路易王子也一起入讀該校。據報該校雖有歐洲及俄羅斯富豪的子女入讀，但仍較威廉及凱特過去分別就讀的Ludgrove School及Marlborough College低調。

過去喬治王子讀邊間學校？

喬治王子於兩歲起開始上學，入讀位於當時住處、桑德靈厄姆莊園安梅爾大宅(Anmer Hall)附近的威斯泰克蒙特梭利學校幼稚園(Westacre Montessori School Nursery)；2017年入讀位於倫敦西南部巴特錫 (Battersea)的私校 Thomas’s School。

另外，威廉3仔、喬治王子的細佬路易王子，昨日(23日)4歲生日，最新發放的照片可見他較之前成熟了很多，亦似乎相當活潑。據報照片是由凱特親自操刀，攝於諾福克郡。