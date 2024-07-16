單獨行刺特朗普 校內屢受欺凌 20歲槍手技術太差 被射擊校隊勸退

美國聯邦調查局(FBI)初步調查特朗普遇刺案槍手、20歲的克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)後，截至昨晚仍未知其動機。調查人員相信他單獨行動，沒跡象顯示他有心理或精神問題，亦未發現曾在社交帳號發布威脅言論。據報克魯克斯求學時曾屢受欺凌，而他曾加入射擊校隊，但因技術太差而被勸退。
執法人員在克魯克斯家中及車上，檢獲製造炸彈材料，而涉案AR15半自動步槍是其父親合法購入。公開紀錄顯示其父親是共和黨員，母親是民主黨員。克魯克斯則是共和黨員，但也曾捐款給與民主黨結盟的進步派政治行動委員會，他已屆合法投票年齡，本應在11月投下第一張總統大選選票。
克魯克斯前年從貝瑟爾公園市高中(Bethel Park High School)畢業，因數學和科學成績優異獲得500美元(約3,903港元)獎金。美媒指同學形容他「文靜、友善」，精於數學，常給人「孤獨」印象，而正因他在社交上很「內向」，有同學不記得他曾否談到政治或特朗普的話題，也有同學稱他從未表現出對政治特別感興趣，只是喜歡組裝電腦和玩遊戲。有不少同學認為他只是典型書呆子，不會令人不寒而慄，亦無威脅性。有同學憶述克魯克斯常被欺凌，「他話很少，但就是會被欺凌。他被欺凌得很慘」，午飯總是獨自一人，又被同學嘲笑穿迷彩服上課。
有人疑惑克魯克斯於約140米外槍擊特朗普，為何會射不中要害，克魯克斯母校射擊校隊前隊員或提供了答案。據報克魯克斯因技術太差而被勸退出校隊，指他曾射到距離目標約20呎之外，同學形容其槍法糟糕得「非常危險」。有隊員指他常開不當玩笑，惹別人反感。據報克魯克斯案發時在一間療養院任廚房工，擁當地射擊俱樂部會籍至少一年。
消防員捨身救妻女亡
本案造成現場觀眾一死兩重傷。當局指死者是50歲前消防員孔佩拉托雷(Corey Comperatore)，事發時以肉身保護妻女而犧牲。事件的保安漏洞令各界譁然，美國特勤局正調查為何克魯克斯可如此接近特朗普。較早時有目擊者稱，事發前幾分鐘向警員通報有槍手爬上附近屋頂，卻未被及時處理。有報道跟進指當時警員接獲通報，曾想上屋頂查看，但因身上無佩槍，反遭槍手逼退，之後特朗普便受襲。