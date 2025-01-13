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國際
2025-01-13 12:28:00

單親爸淪為豬仔　因不懂電腦英文爛被詐騙集團拋棄(有片)

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單親爸淪為豬仔，因不懂電腦英文爛被詐騙集團拋棄。(IG)

單親爸淪為豬仔，因不懂電腦英文爛被詐騙集團拋棄。(IG)

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一名馬來西亞籍華裔單親父親去年誤入高薪陷阱，淪為柬埔寨詐騙集團的受害人，正當他恐怕回家無望之際。卻因為對電腦操作一無所知、沒有英文溝通能力，竟被詐騙集團認定「毫無利用價值」，將他丟棄在園區自生自滅，直到他的家人報案並偕同國際人道救援組織(MHO)召開記者會，詐騙集團為免事情鬧大，將他護照歸還並釋放，近日終於平安回家。

綜合報道，這名受害人於202411月前往柬埔寨應徵司機工作，抵達當地後，隨即被綁架到詐騙集團的園區，始知受騙。近日獲釋回家的受害人表示，自己對電腦器材一竅不通，也不會英文，加上自己不善言辭又抗拒詐騙工作，詐騙集團幾經嘗試後，認定他「沒有利用價值」，於是把他丟在園區自生自滅，僅提供少許食物，但仍扣住他的護照不准許他離開。

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詐騙集團看到記者會後，為免事態擴大，把受害人的護照歸還並將他釋放。(受害人母親與MHO組織記者會。IG)

詐騙集團看到記者會後，為免事態擴大，把受害人的護照歸還並將他釋放。(受害人母親與MHO組織記者會。IG)

長期處於驚恐 兩個月暴瘦20公斤

名受害又指，雖然他未遭受毒打，但因為長期處於驚恐之中，體重在兩個月間由原本的90公斤減至70公斤。事後，他趁機求助朋友聯繫母親。他的母親立即向馬來西亞的MHO組織求助，其後召開記者會。詐騙集團看到記者會後，立即對他大罵一場，但最終為免事態擴大，把他的護照歸還並將他釋放。名受害於當地上周四(9)與另外兩名獲救的受害人，在MHO組織的安排下終於返回馬來西亞，結束這段長達兩個多月的詐騙園區驚魂。

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