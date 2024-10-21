單親癌媽為自己喪禮籌款　獲捐近千萬遺愛子女(有片)

美國猶他州一名單親媽媽罹患癌症，在與癌症對抗兩年後，被醫生判斷只剩下3個月命，她擔心自己死後一對年幼子女的生活無依靠，決定在網上為自己的喪禮和子女的生活費籌款，她最終於本月12日逝世，年僅33歲，遺下一對只有7歲和5歲的子女，募捐平台為她一家籌得逾120萬美元(折合約932萬港元)。

綜合報道，猶他州單親媽媽Erika Diarte-Carr 在2022年5月被診斷出患小細胞肺癌第四期，身體腫瘤已經轉移，她今年1月17日再被診斷出患上罕見疾病庫欣症候群(Cushings syndrome)，隨後身體出現多種健康問題，包括體重激增、腫脹、肌肉和骨骼惡化、高血、二型糖尿病等，外表起了強大變化。至9月18日，腫瘤科醫生告訴她預期只剩3個月壽命，其後亦終止治療。Erika清楚必須規劃自己的葬禮，決定利用僅餘時間，確保一對年幼子女在她離世後生活能獲得保障。由於患病2年，沒有人壽保險，只好上網籌款，希望籌得5,000美元用作自己的喪禮開支，餘下全部放入信托基金作為仔女的生活費。