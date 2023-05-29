單身過百年！123歲「人瑞處女」拍片徵伴侶：找個男人給我

每個人都渴望愛，即使到100歲也不例外！有一名非洲人瑞阿嬤尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba），已經123歲的她近日在社交媒體上徵求伴侶，還強調自己「當然是處女」，自從她出生以來，她從未與任何男人發生過關係，因為她等待着那個讓自己動心的完美男人。遺憾的是，她發出的求愛訊息，尚未得到回應。

人瑞阿嬤尼拉卡瓊巴在YouTube視頻中，對着鏡頭自我介紹，「我的名字是特蕾莎‧尼拉卡瓊巴。我從未見過男人裸體。123年來，我一直懷着一種未實現的願望、一種離經叛道的希望，以及一種勇敢的精神生活，等待有一天一個人會出現並擁抱我的靈魂」。

人瑞阿嬤尼拉卡瓊巴堅持自己的愛情信仰，卻忍了100多年的空虛寂寞。（圖／翻攝自YouTube／Afrimax English）

接受電視節目「Afrimax」採訪時，她坦言，她出生以來，自己從未與任何男人發生過關係，因為她在等待一位和自己有共鳴的完美男人，「我這輩子都沒有過丈夫。是的，我當然是處女。我年輕時也曾春心蕩漾過，但我不會把自己嫁給任何男人」。

母胎單身超過百年，但人瑞阿嬤也難敵孤獨，最近別人幫助下開了社交平台帳號，勇敢公開徵求伴侶，「你可以幫我，給我帶一個男人。我小時候不想和男人交往，所以我沒有任何潛在的關係。我從來沒有對任何男人產生過愛。」可惜的是，但人瑞阿嬤至今仍未得到任何回應。

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