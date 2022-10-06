嘆為觀止｜殺人鯨獵殺大白鯊影片首次曝光(有片)

雖然過去有不少科學家指殺人鯨會獵殺大白鯊，但都只是推斷，甚少目擊證供。近日終於有科學家發表的最新研究結果，證實殺人鯨能夠獵殺大白鯊，更有鏡頭捕捉到5條殺人鯨獵殺1條大白鯊的整個過程，過程有近1小時，相關影片被上載社交平台，令一眾網民嘆為觀止。

《衛報》(The Guardian)報道，南非鯊魚科學家及海洋哺乳動物專家發布的最新的科學研究中，在西開普省(Western Cape)南部港口城鎮Mossel Bay附近，以直升機及無人機拍攝到一群殺人鯨獵殺海洋中最凶猛的捕食者之一的大白鯊，更血戰長達1小時。

帶領這個研究的南非鯊魚科學家Alison Towner表示，殺人鯨攻擊大白鯊的行為從未被詳細目擊過，這段拍攝於5月的影片拍下，他們亦認為，還有另外3隻殺人鯨在狩獵過程中死亡。共同撰寫報告的海洋哺乳動物專家Simon Elwen指：「殺人鯨是非常聰明的動物，他們的群體狩獵方法使其成為非常有效的掠食者」，雖然殺人鯨同樣身為海洋的頂級捕食者、以捕食其他鯊魚物種而聞名，但先前有關牠們獵殺大白鯊的證據有限。