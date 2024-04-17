嘆玻璃天花阻仕途 日本年輕女市長遭中傷：我胖了就會被說成懷孕

2020年以36歲之齡首度當選的日本德島市長內藤佐和子周三(17日)卸任。她在卸任前受訪指出，日本社會風氣對女性從政仍是不友善，「胖了一點就會被懷疑是懷孕」，女性在日本政壇仍感受到「玻璃天花板」。 曾為日本最年輕女市長 內藤佐和子當選時，是日本史上最年輕的女市長，惟紀錄去年被33歲當選京都府八幡市長的川田翔子打破。內藤去年9月在市議會的例行會議上宣布將角逐連任，但她今年3月9日以健康為由，沒有出席市長選舉公開辯論，並於3月13日宣布放棄競選連任。

為何萌生去意？ 內藤當時表示，不競選連任「與政策無關，而是有針對個人的誹謗中傷」，甚至有言論指「因為她是年輕女性，才會被這麼攻擊」，令她萌生去意。 《朝日新聞》報道，內藤周二(16日)接受媒體訪問時，有記者問到「是否感受到玻璃天花板」。「玻璃天花板」是討論性別偏見時使用的術語，形容在社會制度中，對女性製造的障礙、歧視等。 遭流言中傷 內藤表示，「或許是因為我是女性、或許因為我年輕，也或許我來自德島市」，可能存在許多種因素，但身為女性，會被傳許多流言。她說，「假設體重增加了，就會被懷疑是不是懷孕，或謠傳我是誰的小三，是不是有外遇之類。謠言滿天飛，不管是非、真相」。