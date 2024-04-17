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國際
2024-04-17 14:10:45

嘆玻璃天花阻仕途 日本年輕女市長遭中傷：我胖了就會被說成懷孕

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內藤佐和子周三卸任德島市長。(互聯網)

內藤佐和子周三卸任德島市長。(互聯網)

2020年以36歲之齡首度當選的日本德島市長內藤佐和子周三(17)卸任。她在卸任前受訪指出，日本社會風氣對女性從政仍是不友善，「胖了一點就會被懷疑是懷孕」，女性在日本政壇仍感受到「玻璃天花板」。

曾為日本最年輕女市長

內藤佐和子當選時，是日本史上最年輕的女市長，惟紀錄去年被33歲當選京都府八幡市長的川田翔子打破。內藤去年9月在市議會的例行會議上宣布將角逐連任，但她今年39日以健康為由，沒有出席市長選舉公開辯論，並於313日宣布放棄競選連任。

為何萌生去意？

內藤當時表示，不競選連任「與政策無關，而是有針對個人的誹謗中傷」，甚至有言論指「因為她是年輕女性，才會被這麼攻擊」，令她萌生去意。

《朝日新聞》報道，內藤周二(16)接受媒體訪問時，有記者問到「是否感受到玻璃天花板」。「玻璃天花板」是討論性別偏見時使用的術語，形容在社會制度中，對女性製造的障礙、歧視等。

遭流言中傷

內藤表示，「或許是因為我是女性、或許因為我年輕，也或許我來自德島市」，可能存在許多種因素，但身為女性，會被傳許多流言。她說，「假設體重增加了，就會被懷疑是不是懷孕，或謠傳我是誰的小三，是不是有外遇之類。謠言滿天飛，不管是非、真相」。

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內藤佐和子曾是日本最年輕女市長。(互聯網)

內藤佐和子曾是日本最年輕女市長。(互聯網)

與女性領袖互相鼓勵

內藤表示，她已受夠了這些「毫無根據的聲音」。她當上德島市長時，有年輕的女性友人曾說「我也想成為政治家」，但她們現在說，「看到你的情況，我不想當了」。

為了給自己鼓舞士氣，內藤和一群身為政治家、管理者、研究學者，同樣被認為是「少數」的女性保持聯繫，「透過談話，我們互相鼓勵，也希望把共有的經驗傳承給下一代」。卸任市長後，她希望投身「賦予女性權力，以及建立社群」的活動。

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