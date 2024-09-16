噁心漢慾火焚身當街用青瓜狂插屁股　之後放回午餐袋(有片)

美國華盛頓街頭發生一宗荒謬事件，一名男子行經一處民宅時，停在門外的停車區，突然除褲並拿出1條青瓜，竟然兩度狂插自己的屁股近20秒，似乎十分享受，最後還將青瓜放回午餐袋。畫面令住戶驚恐及和噁心，立刻報警求助。

綜合報道，居住於特魯克斯頓圓環的女住戶Catherine Baker日前留意到自己的私家車頭上出現不明的青瓜殘渣，出於好奇便查看CCTV，詎料驚見一幕令她感到噁心害怕的畫面。網上影片顯示，一名身穿藍色衣服的非裔男子於本月6日下午5時來到Catherine家外，他原先叼著煙，其後從他的午餐袋中拿出1條青瓜，並走到Catherine的私家車車頭，雖然被擋住，但明顯可以看到該男子脫下褲子不斷上下晃動約30秒，接著因為有車駛過，「打擾」了男子。