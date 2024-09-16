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2024-09-16 11:43:00

噁心漢慾火焚身當街用青瓜狂插屁股　之後放回午餐袋(有片)

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噁心漢慾火焚身當街用青瓜狂插屁股，之後放回午餐袋。(X)

噁心漢慾火焚身當街用青瓜狂插屁股，之後放回午餐袋。(X)

美國華盛頓街頭發生一宗荒謬事件，一名男子行經一處民宅時，停在門外的停車區，突然除褲並拿出1條青瓜，竟然兩度狂插自己的屁股近20秒，似乎十分享受，最後還將青瓜放回午餐袋。畫面令住戶驚恐及和噁心，立刻報警求助。

綜合報道，居住於特魯克斯頓圓環的女住戶Catherine Baker日前留意到自己的私家車頭上出現不明的青瓜殘渣，出於好奇便查看CCTV，詎料驚見一幕令她感到噁心害怕的畫面。網上影片顯示，一名身穿藍色衣服的非裔男子於本月6日下午5時來到Catherine家外，他原先叼著煙，其後從他的午餐袋中拿出1條青瓜，並走到Catherine的私家車車頭，雖然被擋住，但明顯可以看到該男子脫下褲子不斷上下晃動約30秒，接著因為有車駛過，「打擾」了男子。

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雖然被擋住，但明顯可以看到該男子脫下褲子不斷上下晃動約30秒。(X) 因為有車駛過，「打擾」了男子。(X) 男子在車尾位置再拉下褲子、彎腰將同1條青瓜反覆插入屁股持續近20秒。(X) 男子在車尾位置再拉下褲子、彎腰將同1條青瓜反覆插入屁股持續近20秒。(X) 他若無其事地將青瓜放回午餐袋、離開現場。(X)

男子走到車尾 再用同一青瓜插屁股

但該男子沒有就此離開，他走到車尾位置將煙弄熄，竟然再拉下褲子、彎腰將同1條青瓜反覆插入屁股持續近20秒，結束後他若無其事地將青瓜放回午餐袋、離開現場。Catherine看到CCTV的畫面震驚不已，隨即報警，目前警方已經展開調查，並追尋這名在公共場懷疑犯下「猥褻、不雅或淫穢行為」的非裔男子。

警告：影片內容涉及猥褻、不雅或淫穢行為