噁心漢慾火焚身當街用青瓜狂插屁股　之後放回午餐袋(有片)

美國華盛頓街頭發生一宗荒謬事件，一名男子行經一處民宅時，停在門外的停車區，突然除褲並拿出1條青瓜，竟然兩度狂插自己的屁股近20秒，似乎十分享受，最後還將青瓜放回午餐袋。畫面令住戶驚恐及和噁心，立刻報警求助。
綜合報道，居住於特魯克斯頓圓環的女住戶Catherine Baker日前留意到自己的私家車頭上出現不明的青瓜殘渣，出於好奇便查看CCTV，詎料驚見一幕令她感到噁心害怕的畫面。網上影片顯示，一名身穿藍色衣服的非裔男子於本月6日下午5時來到Catherine家外，他原先叼著煙，其後從他的午餐袋中拿出1條青瓜，並走到Catherine的私家車車頭，雖然被擋住，但明顯可以看到該男子脫下褲子不斷上下晃動約30秒，接著因為有車駛過，「打擾」了男子。
男子走到車尾 再用同一青瓜插屁股
但該男子沒有就此離開，他走到車尾位置將煙弄熄，竟然再拉下褲子、彎腰將同1條青瓜反覆插入屁股持續近20秒，結束後他若無其事地將青瓜放回午餐袋、離開現場。Catherine看到CCTV的畫面震驚不已，隨即報警，目前警方已經展開調查，並追尋這名在公共場懷疑犯下「猥褻、不雅或淫穢行為」的非裔男子。
警告：影片內容涉及猥褻、不雅或淫穢行為
🚨 🇺🇸 DC Police are on the lookout for this cucumber bandit after a bizarre incident caught on home security footage in Truxton Circle. It all started when resident Catherine Baker found strange bits of vegetable on the grill of her Nissan. Checking her security cameras, she… pic.twitter.com/UArbxkkKgZ— Githii (@githii) September 13, 2024