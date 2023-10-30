噁心！夫婦入住五星級酒店慶生 職員竟送上精液瓶裝水 妻誤喝怒告酒店

惡作劇來襲，確是防不勝防……美國一對夫婦指控，他們去年11月入住加州一間五星級酒店慶生期間，妻子竟誤喝酒店提供的「精液瓶裝水」。
《紐約郵報》報道，去年11月，女子多伊(Jane Doe)與丈夫入住位於三藩市半月灣的麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton Hotel)慶生，打算度過「寧靜且放縱」的周末假期，未料竟遭遇恐怖經歷。多伊「中招」後，決定入稟控告酒店。
女事主：口裡一陣腥味
本月初呈交聯邦法院的文件指出，事發當日，多伊半夜向酒店點了飲用水，員工其後把瓶裝水送到房間，她打開瓶蓋喝了一口，口裡即時感到「一陣腥味」，從水的味道和黏稠度等來判斷，她認為自己喝了陌生男子的精液。
法庭文件顯示，「多伊感到羞愧、驚恐、被羞辱，她告訴丈夫自己擔心的東西，丈夫便立即聯絡酒店並報警。這間豪華酒店一晚房價為800美元(約6,240港元)」。酒店其後將問題瓶裝水送交實驗室化驗，證實水中含有精液。多伊得悉化驗結果後驚惶失措，「她感到羞愧、害怕、尷尬、受辱，因過去曾與結婚25年的丈夫在酒店所屬的萬豪集團旗下品牌的其他間酒店，至少住過600次」。
夫婦指控酒店拒配合調查
文件指，多伊提出訴訟後，涉事酒店和萬豪集團竟拒絕向多伊提供該瓶裝水和實驗室化驗報告副本，並拒絕透露當日值班職員的身份和背景等資料，讓警方進行調查。文件指控，酒店一名職員射出自己的精液，將精液注入貼有酒店品牌標籤的飲用水瓶中，並將水瓶送到多伊夫婦房間。
多伊一方的代表律師指，多伊的關注點，就是要將涉事的「變態狂徒」捉住，不要再有受害者，但至今酒店和萬豪集團一直試圖隱瞞真相，顯然是為了保護本身的聲譽，而非保護住客的安全。
報道指，多伊喝下「加料」瓶裝水後性情大變，夫妻關係轉差，以致丈夫無法得到妻子的愛、陪伴與感情，性關係也受到影響。