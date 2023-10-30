噁心！夫婦入住五星級酒店慶生 職員竟送上精液瓶裝水 妻誤喝怒告酒店

惡作劇來襲，確是防不勝防……美國一對夫婦指控，他們去年11月入住加州一間五星級酒店慶生期間，妻子竟誤喝酒店提供的「精液瓶裝水」。

《紐約郵報》報道，去年11月，女子多伊(Jane Doe)與丈夫入住位於三藩市半月灣的麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton Hotel)慶生，打算度過「寧靜且放縱」的周末假期，未料竟遭遇恐怖經歷。多伊「中招」後，決定入稟控告酒店。

女事主：口裡一陣腥味

本月初呈交聯邦法院的文件指出，事發當日，多伊半夜向酒店點了飲用水，員工其後把瓶裝水送到房間，她打開瓶蓋喝了一口，口裡即時感到「一陣腥味」，從水的味道和黏稠度等來判斷，她認為自己喝了陌生男子的精液。

法庭文件顯示，「多伊感到羞愧、驚恐、被羞辱，她告訴丈夫自己擔心的東西，丈夫便立即聯絡酒店並報警。這間豪華酒店一晚房價為800美元(約6,240港元)」。酒店其後將問題瓶裝水送交實驗室化驗，證實水中含有精液。多伊得悉化驗結果後驚惶失措，「她感到羞愧、害怕、尷尬、受辱，因過去曾與結婚25年的丈夫在酒店所屬的萬豪集團旗下品牌的其他間酒店，至少住過600次」。