器官移植網賣廣告 狠母開價3.8萬賣7歲仔 還謊稱「爸爸會來接你」

點會做得出？！俄羅斯遠東地區一名母親在人體器官移植網站賣廣告，開價4,000英鎊(約3.8萬港元)出售自己7歲的兒子，警方放蛇假扮買家，交易時將她當場逮捕。

英國《鏡報》報道，36歲的艾特馬托娃(Nargiza Aitmatova)在當局的一次拘捕行動中落網，當時她帶著兒子到葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)一間商場同買家交收，收錢之後還跟兒子撒謊，說「等一下爸爸就會來接你，你要等等」。

艾特馬托娃在社交網發文，表示想賣兒子的身體部份來換取現金。消息指，交易期間，她向假扮買家的警員出示兒子的醫療卡、保險單、出生證明和移民卡，「她被(警員)問了數次，是否真的清楚自己在做些甚麼，是否知道她不會再見到兒子，因為買家不希望她和他們扯上關係」。艾特馬托娃回說，她全部都明白。