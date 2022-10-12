嚇一跳！電腦裝攝錄app 驚揭酒店執房員偷飲啤酒摷行李開櫃桶看夾萬

旅遊期間入住酒店，有否想像過員工執房時會做些甚麼？外國有網民在酒店房間安裝攝錄裝置，意外揭發房務員的離譜行徑，並把影片放上TikTok，呼籲網民注意財物保安。 傳媒報道，帳號名稱「@Arturbo86」的布魯內洛(Arturo Brunello)本月4日在TikTok分享影片，表示他到墨西哥坎昆(Cancun)度假，手提電腦安裝了iSentry app，將其電腦變成隱蔽攝錄機，未料真的錄下重要畫面。 片段可見，房務員從小型雪櫃拿一罐啤酒來喝，又查看房內的夾萬，隨後開始東翻西找，一時從客人的行李箱取出太陽眼鏡盒打開來看，一時又打開衣櫃抽屜，翻摷裡面的衣服，連背囊裡的東西都「搜查」一遍。

呼籲網民外遊注意保安 布魯內洛在片段中形容「我們的假期確是荒誕」，但不會「開名」說明是哪間酒店，因為他們處理得非常好，他只想忠告網民外遊要小心，並使用可保障自己的科技，這是他第一次設置攝錄鏡頭，就將房務員逮個正著。 布魯內洛笑言，那名房務員竟沒察覺到攝錄鏡頭已亮起綠燈，下次他定會將燈光關掉，而iSentry app的好處是，偵測到房內有活動後便會發出電郵提示。他提供的貼士是，開著手提電腦，把視窗收細，將屏幕亮度調校至零，這樣電腦就能發揮隱蔽攝錄機的作用。