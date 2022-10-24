嚇壞街坊｜美國打呔男持開山刀　夜半按門鐘(有片)

父母不時教導子女，切勿開門給陌生人。美國佛羅里達州近日就出現一名行為怪異的光頭男子，他凌晨5點半一身恤衫、領呔、西褲走在街上，隨機到陌生人家門外按門鐘，但令人不安的是，他手持一把30厘米長的開山刀，企圖不明，嚇得街坊報警求助，惟警方未能掌握男子身分，暫時只能加強巡邏，居民只好通知傳媒報道事件，公開門前CCTV影片，呼籲街坊保持警愓。

《紐約郵報》(New York Post)報道，佛州布勞沃德郡(Broward County)勞德希爾市(Lauderhill)有居民表示，家門口的CCTV拍到上周一(17日)凌晨約5點半，一名戴眼鏡的光頭男子，身穿恤衫、領呔、西褲，外表看來相當整齊斯文，卻手持開山刀上門按門鐘。CCTV畫面顯示，男子目測大約30厘米長的開山刀，邁步走到一戶人家門前，中途還不小心差點滑倒，他將長刀反握，刀刃被前臂遮擋，用刀柄疑似按門鐘。同一天較早時，該名男子也用相同方式敲過另一戶人家的門，他的手同樣持有開山刀，嚇得居民報警求助。

居民：男子看來有計劃而且有效率

一名男居民表示，看到那名他不認識的人拿著開山刀的背敲門，他出現得很快，也走得很快。

另一名女居民表示，那男子不像是迷路或需要協助，看起來是有計劃這麼做而且感覺是很有效率的，就如同他身上的斯文打扮，卻拿著開山刀，實在太神秘，完全摸不著他的意圖。

警方表示，已經加強社區巡邏，並要求鄰居檢查自家的監視器，但卻尚未確認該名光頭男子身分。事件令居民提心吊膽，憂處出入安全。

