嚇死寶寶了｜大叔與不速之客四目交投場面滑稽　專家：牠們很害羞(有片)

外國近郊民居時有動物闖入，發生驚險場面。美國北卡羅來納州一名男子上星期，在家中戶外範圍享受私人時光時，就遇到一隻黑熊闖入，男子與黑熊四目相投，結局竟然是黑熊落荒而逃，場面滑稽。男子將cctv畫面上傳網上後引發網民關注。

綜合報道，居住在北卡羅來納州Asheville的男子David Oppenheimer上周二(11日)放工後，在家的戶外車庫兼花園休息，他躺在椅玩手機十分寫意，身旁突然竄出黑影，怎料轉頭看到一隻黑熊站在面前，被大嚇一跳。David Oppenheimer事後接受訪問時指，當時他聽到門鈴系統發出「探測到運動物體」的警示聲，他說：「我回頭去看，甚麼都沒發現，但大約1分鐘後，那隻熊就出現，幾乎就在我面前。」

CCTV片段顯示，人、熊雙方都被對方嚇得魂不附體，呆在當場。David Oppenheimer全身一震，本能地抓緊身上的攬枕；黑熊則向後退了一大步，耳朵轉向前方，怔看著對方反應，此時他們四目交投，十分戒備，靜默大約4秒，最終黑熊一個轉身迅速逃跑。