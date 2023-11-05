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國際
2023-11-05 22:51:44

嚇破膽！摩天輪座椅突翻覆 兩女童拋飛 一人半空吊吊揈(有片)

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女童雙手抓著摩天輪椅子，吊縣在半空。(互聯網)

女童雙手抓著摩天輪椅子，吊縣在半空。(互聯網)

遊樂場危機四伏！巴西一個遊樂場發生嚴重事故，兩名女童一起搭摩天輪，期間摩天輪疑故障，導致座椅突然翻覆，兩名女童當場被拋出座椅外，其中13歲女童摔落地面，另一名11歲女童及時雙手抓著座椅，懸吊在半空，惟最終乏力，亦告墮地。從片段可見，女童在半空抓著座椅不放，不停掙扎，摩天輪偶爾郁動，驚險萬分。

英國《每日郵報》報道，事發於上月31日，13歲女童的父親受訪稱，他當時與小女兒坐在另一座椅，「我們轉動了方向盤約5圈，便意識到(摩天輪)設施出了問題」，轉過頭就看到13歲女兒已摔落地面。父親激動表示，他當時只能抱著身旁的小女兒，不知道自己能為大女兒做甚麼，很無助。

摩天輪發生故障。(互聯網) 女童雙手抓著摩天輪椅子，吊縣在半空。(互聯網) 女童吊縣在半空，不停掙扎。(互聯網) 女童吊縣在半空，摩天輪偶爾郁動。(互聯網) 女童抓著椅子，最終乏力。(互聯網) 女童抓著椅子，最終乏力。(互聯網) 直墮地面。(互聯網)

女童父親計劃控告遊樂場

醫護人員接報到場，將兩名女童送院救治，其中13歲女童因盆骨骨折須留院治療，11歲女童經治理後已出院。女童父親狠批摩天輪不安全，座椅只有一條繩子保護搭客，他打算待女兒康復後便入稟法院控告遊樂場。

涉事遊樂場已被勒令停業，警方介入調查。

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