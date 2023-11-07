英國新娘對鏡試婚紗竟拍出靈異照 蘋果店職員咁樣講

相當詭異……英國女子科茨(Tessa Coates)近日試穿婚紗，隨後將照片傳給妹妹看，卻疑似拍到靈異照，姊妹倆即時嚇呆！ 《紐約郵報》報道，科茨在IG表示，去選購婚紗，女職員為她拍了幾張相，其中一張卻「出事」。她強調，「這是真實的照片，不是P圖，不是開玩笑」。從這張iPhone拍攝的照片可見，科茨本人雙手的姿勢，與前方兩面鏡子的反射影像完全不同。科茨的右手放在腹部位置，左手稍稍垂下，但前方右面鏡子卻顯示科茨雙手放在腹部，左面的鏡子則顯示她雙手垂下，放在兩側。

科茨表示，妹妹指出照片有問題時，自己即時嚇到腿軟，還心慌得差點在路邊嘔吐。她冷靜下來後，再確認拍照時並未開啟原況照片(iPhone的原況照片功能，會記錄拍照前後1.5秒的動態)，或連環快拍模式。她說，「我嚇壞了，立即回去婚紗店，詢問那是鏡子還是相機」。妹妹也向有拍攝專業知識的同事求教，但「8個男子看到這張照片，都嚇壞了」。

蘋果店職員咁樣解釋 科茨想找出合理解釋，便前往蘋果店詢問職員。職員羅杰斯(Roger)坦言他從沒看過這麼誇張的個案，但類似的情況不時會發生，機率大概是百萬分之一。