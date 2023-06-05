嚴重誤判｜澳婦被指殺害4子女　入獄20年靠新證據還清白

澳洲婦人Kathleen Folbigg自1989年以來她誕下的4名嬰兒在10年間接連死亡。(網上圖片)

澳洲一名婦人於上世紀八十年代10年間誕下的4名子女接連死亡，由於全部子女無一個活得過2歲，並全由婦人發現他們死亡，雖然辯方以嬰兒猝死症作解釋，亦沒有物證，仍被指控殺害子女，被判監25年，更被視為「最冷血連環殺手」。直至新科學證據出現，還該名婦清白，得以獲釋，案件更成為澳洲史上最嚴重誤判案之一。

澳洲婦人Kathleen Folbigg自1989年以來她誕下的4名嬰兒在10年間接連死亡，沒有一人活過2歲、最小的只有19天大，每宗案件中都是由Kathleen Folbigg發現孩子死亡。雖然辯方以嬰兒猝死症作解釋，不過，控方提出一個家庭的4名孩童皆在2歲前死於自然原因的可能性微乎其微，同時指Kathleen Folbigg的日記內容顯示她沒有愛心，也被解釋為犯罪行為的段落，因此在沒有物證表明是Kathleen Folbigg造成子女的死亡， 2003 年仍被判犯3項謀殺罪和1項過失殺人罪罪成，被判處25年的有期徒刑，直到 2028 年才有假釋資格。