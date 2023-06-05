嚴重誤判｜澳婦被指殺害4子女　入獄20年靠新證據還清白

澳洲一名婦人於上世紀八十年代10年間誕下的4名子女接連死亡，由於全部子女無一個活得過2歲，並全由婦人發現他們死亡，雖然辯方以嬰兒猝死症作解釋，亦沒有物證，仍被指控殺害子女，被判監25年，更被視為「最冷血連環殺手」。直至新科學證據出現，還該名婦清白，得以獲釋，案件更成為澳洲史上最嚴重誤判案之一。
澳洲婦人Kathleen Folbigg自1989年以來她誕下的4名嬰兒在10年間接連死亡，沒有一人活過2歲、最小的只有19天大，每宗案件中都是由Kathleen Folbigg發現孩子死亡。雖然辯方以嬰兒猝死症作解釋，不過，控方提出一個家庭的4名孩童皆在2歲前死於自然原因的可能性微乎其微，同時指Kathleen Folbigg的日記內容顯示她沒有愛心，也被解釋為犯罪行為的段落，因此在沒有物證表明是Kathleen Folbigg造成子女的死亡， 2003 年仍被判犯3項謀殺罪和1項過失殺人罪罪成，被判處25年的有期徒刑，直到 2028 年才有假釋資格。
科學研究指死者有罕見可致猝死基因變異
直至2019年，法官認為對Kathleen Folbigg的定罪調查發現「沒有合理理由懷疑她犯下這些罪行」，隨著新科學證據出現後，相關學者指，在Kathleen Folbigg及其子女身上找到罕見基因變異，數十名科學專家在一份國際同行評審醫學期刊上發表文章，得出結論認為，鈣調蛋白病是一種危及生命的心律失常綜合症，是對心律失常的自然原因的合理解釋，甚至引發多達近百名相關專業人士請願要求重開調查。新南威爾士州總檢察長Michael Daley早前終下令釋放Kathleen Folbigg，並於周一(5日) 記者會上表示自己與州長交談後對方同意無條件赦免，他補充稱「這對所有相關人員來說都是一場可怕的考驗，希望今天的行動能夠結束這件20年前的事情。