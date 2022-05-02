嚴防假新聞 南韓候任政府擬限制搜尋引擎網站對新聞呈現方式及編排編輯權

代表南韓尹錫悅候任政府的總統職務交接委員會周一表示，為防止搜尋引擎網站成為假新聞的宿主，正在擬定加強網站透明度及信賴度的政策，包括廢除網站方對新聞呈現方式的編輯權。
委員會表示，為減少搜尋引擎網站的呈現方式及編排對媒體產生的影響，並增進此類網站刊載新聞的透明度和信賴度，正考慮推動新設演算法驗證機制、要求公開合作媒體評選會議紀錄，以及採用外部連結直接連接媒體網站等做法。
韓聯社報道，委員會指出，Naver、Kakao等南韓大型搜尋引擎網站每日平均使用人次多達8,082萬，這些網站不只作為互聯網的「入口」，實際上可以透過選擇顯示媒體及排列順序等編輯權，主導輿論走向，因此認為必須擬定驗證搜尋引擎網站演算法的系統。
委員會指出，演算法雖看似能確保中立性，「但可能招致比人為編輯更嚴重的後果」，因此正計劃立法在網站方內部設置由專家組成的「演算法透明度委員會」。
委員會強調，這項系統並非政府直接介入驗證過程，而是透過立法規定委員會的組成、業務等，讓新聞排列、呈現方式等相關演算法能公開，若有必要，也考慮設立中立第三方機構，但政府僅擔任支援角色。
推動以外部連結方式提供新聞
對於Naver及Kakao檢討合作媒體的合作評價委員會，政府也將要求所有相關會議內容都必須做會議記錄並公開。總統職務交接委員會指出，搜尋引擎網站掌握的合作契約相當於媒體命脈，但評選過程卻被批評不夠透明。此外，兩大網站合作契約都由同一機構評選，也可能違反公平交易法。
除透過審查演算法機制、公開合作媒體評選過程外，委員會也擬推動搜尋引擎網站新聞服務改以外部連結方式提供，意即點擊新聞時會連結到媒體的網站，而非在搜尋引擎網站上直接瀏覽。
但考慮到此做法對部分媒體可能有執行上的困難，或造成以刺激性標題吸引點擊率等惡性競爭，這措施可能以階段式推動。
委員會指出，南韓國內約有1.2萬間媒體，其中1萬是網媒，只有1,000間刊載在搜尋引擎網站上，雖然主流媒體多偏好外部連結方式，但多數中小媒體都反對，暫不會強制它們採用外部連結。