嚴防富士山爆發 日專家小組對關東逾4400萬人發防災指引 若大量火山灰噴發應這樣做

日本內閣府召集的專家小組上周五(21日)對關東地區所有4,400多萬居民發布應對富士山爆發的指引，建議居民留在室內，除非火山灰落下情況變得嚴重才出門逃離。 富士山爆發的最壞情況是怎樣？ 據悉，富士山海拔3,776公尺，是日本最高峰，上次爆發是在1707年。除了上述指引，專家小組亦呼籲日本各地方政府和家庭儲備食物和食水等緊急物資，以防富士山爆發。專家小組評估，在最壞情況下，富士山大爆發可能導致東北方距離約100公里遠的東京出現厚達30厘米或以上的火山灰。

專家：富士山火山灰可能破壞大型建築物 報告指，屆時如此大量火山灰降下，壓在屋頂上可能導致木造房屋倒塌，尤其若加上降雨。專家建議若發生這種情況，居民便應立即撤離。報告並指出，即使火山灰落下情況沒那麼嚴重，仍會造成大型建築物受損，例如常用作避難所的學校和體育館等。



富士山爆發 居民應何時撤離？ 專家小組表示：「在火山灰降落區的基本規則是，(居民應)盡量留在室內，並繼續在家裡等地方活動。若發生房屋嚴重受損等危及生命的情況，則應考慮撤離等行動。」

專家：居民應儲備緊急物資 專家小組也點出儲備緊急物資的重要性，因為火山灰可能會影響運輸及補給。但專家小組強調，這項報告並非暗示富士山何時會再次爆發，以及可能出現的火山灰規模。

