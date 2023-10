嚴陣以待｜巴西媽10分鐘生6胞胎　醫院出動32名醫護接生(有片)

Imagens divulgadas na noite desta segunda-feira (02) mostram momentos antes e depois do parto dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Estado, que ocorreu no último domingo (1º). O vídeo registra toda a preparação do casal Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31,… pic.twitter.com/pLRW3e4Nj4