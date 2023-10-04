嚴陣以待｜巴西媽10分鐘生6胞胎　醫院出動32名醫護接生(有片)

巴西一名懷有6胞胎的孕婦近日在多達32名醫護人員的協助下，順利在10分鐘內誕下6個孩子，其中1名嬰兒比醫生的手掌還要細，幸母子均平安，升格為7寶媽的母親與丈夫亦已為6個新成員取名。

綜合報道，現年29歲的Quezia Romualdo和31歲丈夫Magdiel Costa之前已經育有1名女兒，Quezia今年4月發現懷有6胞胎，在上月7日接受子宮頸環紮術，並在約4個星期後、即周日(1日)進行分娩。懷孕滿27周的Quezia多在Colatina的一間醫院接受剖腹生產手術，醫院當日出動多達32人組成接生團隊嚴陣以待，當中包括醫生、護士、物理治療師、護理技術人員、麻醉師和兒科醫生。