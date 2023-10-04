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國際
2023-10-04 14:28:00

嚴陣以待｜巴西媽10分鐘生6胞胎　醫院出動32名醫護接生(有片)

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巴西媽10分鐘生6胞胎，醫院出動32名醫護接生。(X)

巴西媽10分鐘生6胞胎，醫院出動32名醫護接生。(X)

巴西名懷有6胞胎的孕婦近日在多達32名醫護人員的協助下，順利在10分鐘內誕下6個孩子，其中1名嬰兒比醫生的手掌還要細，幸母子均平安，升格為7寶媽的母親與丈夫亦已為6個新成員取名。

綜合報道，現年29歲的Quezia Romualdo31歲丈夫Magdiel Costa之前已經育有1名女兒，Quezia今年4月發現懷有6胞胎，在上月7日接受子宮頸環紮術，並在約4個星期後、即周日(1)進行分娩。懷孕滿27周的Quezia多在Colatina的一間醫院接受剖腹生產手術，醫院當日出動多達32人組成接生團隊嚴陣以待，當中包括醫生、護士、物理治療師、護理技術人員、麻醉師和兒科醫生。

Quezia今年4月發現懷有6胞胎，在上月7日接受子宮頸環紮術，並在約4個星期後、即周日(1日)進行分娩。(X) Quezia今年4月發現懷有6胞胎，在上月7日接受子宮頸環紮術，並在約4個星期後、即周日(1日)進行分娩。(X) 醫院當日出動多達32人組成接生團隊嚴陣以待。(X) 醫院當日出動多達32人組成接生團隊嚴陣以待。(X) 接生團隊包括醫生、護士、物理治療師、護理技術人員、麻醉師和兒科醫生。(X) 丈夫與家人都在手術室外焦急等待小生命的來臨。(X)

10分鐘完成分娩 父母翻新寓所迎新生命

詎料，在手術開始僅僅10分鐘，主治醫生已宣布：「6個嬰兒已經順利分娩，而且都很健康」，由於早產，其中1個嬰兒身體小得可以放在醫生的手掌，雖然6個小孩都有不同程度的呼吸問題，但插管後情況全部穩定。

Quezia與丈夫對於家中迎來這麼多條新生命感到興奮，並透露已經將寓所翻新以便容納所有小孩，他們亦已為6個孩子取名，分別為TheoMatteuLuccaHenryEloaMayte

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