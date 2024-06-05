四內地人日本名古屋組祈福黨　至少兩台灣人被偷走金銀珠寶

日本警方在今日（5日）將4名內地人送檢察廳準備作出起訴。4人被指在名古屋以及大阪，先後以同樣的手法向路人謊稱他們需要「祈福」，並要求他們提供現金及珠寶，並將有關的財物盜走。

日本媒體報道，包括一名60歲中國籍女子吳小瓊在內的4名內地男女，於5月時在名古屋市內的商店街尋找獵物，在發現有說中文的人時，就會與另一50歲丁姓（音譯）疑兇偽裝偶然後將「獵物」帶去神社，之後由在神社附近守候，偽裝成靈媒的鄧姓（音譯）疑犯，並威嚇稱：「如果你不把現金及珠寶拿來驅邪，你家人就會死」，令該遊客將財物拿給他們祈福，最後遊客將現金及珠寶放入他們預先準備的膠袋內，然後就將財物偷走逃去。其中一名60多歲的來自台灣女遊客被偷走約10萬日圓現金（約5,001.2港元）及一條頸鍊。