四分之三受訪女性做愛曾扮高潮　專家教3招辨真假

《紐約郵報》報道，有統計指出，四分之三的異性戀女性至少偽裝過一次高潮，20%的異性戀女性經常會偽裝高潮，為了怕男伴感到自卑、安撫男伴的自尊，或希望藉此增進感情，另一個研究亦顯示，有四分之一的男性承認曾經偽裝高潮。一名聲稱性愛專家透露，長遠計偽裝高潮會造成「溫水煮青蛙」，最終敲響感情的喪鐘，認為伴侶應大方討論性事，更教男士3招去分辨女性真假高潮。

綜合報道，曾經為《花花公子》(Playboy)和《男人幫》(FHM)擔任封面女郎 、自稱為性愛專家 Katie Flowers指出，假高潮在女性中極為常見，但她認為長期假高潮可能會敲響戀愛關係的喪鐘，因為每段感情最重要也最脆弱的核心都是誠實，然而假高潮屬於一種欺騙，會嚴重侵蝕雙方的信任基礎。她直指，女性戲劇性的呻吟、尖叫和尖叫已經過時。