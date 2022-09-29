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國際
2022-09-29 10:21:00

四級颶風伊恩登陸美國佛州　250萬人疏散100萬戶停電(有片)

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四級颶風伊恩(Ian)吹襲美國佛羅里達州，伊恩在當地星期三(28)登陸西南部沿岸，最高持續風力每小時超過240公里，預料沿岸會出現高達5.5米的風暴潮。當局已下令約250萬人疏散，逾100萬戶停電。

四級颶風伊恩登陸美國佛州，250萬人疏散100萬戶停電。(AP)

四級颶風伊恩登陸美國佛州，250萬人疏散100萬戶停電。(AP)

國家颶風中心表示，伊恩是在當地周三下午約3時登陸，最高陣風達到每小時240公里，以每小時15公里的速度，向東北偏北移動；又指，該風暴極度危險。州政府嚴陣以待，要求州內逾250萬居民疏散，並出動7,000名國民警衛軍支援。有供電設施在風暴中受損，導致停電，超過100萬名居民及商戶受影響，官員說可能要等風暴過後才能搶修。美國周三及周四，有超過3,500個航班取消。

佛州多處水浸。(Twitter) 佛州多處水浸。(Twitter) 佛州多處水浸。(Twitter) 佛州多處水浸。(Twitter)

道路半小時內瞬間淹沒

網上片段顯示，佛州麥爾斯堡海灘沙灘湧起6呎巨浪不斷湧向岸上道路，令行車變成急流。亦有影片顯示，薩尼貝爾島街道遭海水倒灌，道路於半小時內被淹沒，另外亦有汽車沒頂及樓宇有洪水湧入。

另外，美國當局星期三說，一艘載有古巴偷渡客的船隻於佛羅里達州對開水域在風暴中沉沒，23人失蹤，邊境巡邏隊正在救援。

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