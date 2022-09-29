四級颶風「伊恩」橫掃佛州 居民遭洪水圍困 警方接數千求助電話 恐數百人死亡(多圖)

美聯社指，伊恩是美國至今第五強颶風，早前吹襲古巴釀兩死，周三下午在佛州西南沿岸的科斯塔島附近登陸，最高持續風速一度達每小時241公里，引發3.7米高風暴潮，大量海水湧上邁爾斯堡沿岸，房屋、道路被淹浸，居民受困，逃上屋頂等候救援，部分民房幾乎沒頂，有人在社交網求助。民眾拍到1米長的鯊魚在被洪水淹浸的路上「暢游」，也有多艘船隻被沖上岸。

四級颶風「伊恩」(Hurricane Ian)周三登陸美國佛羅里達州，最少一人死亡，強風暴雨挾帶風暴潮，造成多地嚴重水浸，逾250萬戶停電，多處建築物被毀。大批居民遭洪水圍困，其中李縣(Lee county)警方接到數千求助電話，多人失聯，擔心死亡人數「可能數以百計」。伊恩登陸後減弱為一級，朝東北方向繼續移動，料仍會帶來逾700毫米雨量，料周四將抵達佛州東北部。

七旬翁墮河溺斃

鄰近的那不勒斯水深及胸，消防接到大量求助電話，乘橡皮艇出動拯救受困居民，惟消防局亦水浸嚴重。有居民在水淹的客廳裡游泳，更拍片放上網，似在苦中作樂。另有片段可見，記者頂著強風暴雨在街上報道，一度跌倒，要捉緊路牌，有人獨自走在街上，被狂風吹跌。

夏洛特堡一間醫院的急症室水浸，深切治療部屋頂被強風摧毀，院方須疏散病人至其他樓層。沃爾盧西亞縣一名72歲男子疑替家裡泳池排水時失足跌進河道溺斃。

一艘載著古巴偷渡客的船周三在佛州對開海域沉沒，美國邊境巡邏隊稱，3人獲救、4人自行游上岸，仍有約20人失蹤。

伊恩周四進一步減弱為熱帶風暴，氣象部門預測，伊恩將繼續向東北移動，喬治亞州、南、北卡羅來納州及弗吉尼亞州已宣布進入緊急狀態。