回應稱習近平「獨裁者」言論　拜登：不會影響兩國關係

美國總統拜登形容國家主席習近平是獨裁者的事件持續發酵，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，駐美大使謝鋒已經向美國白宮及國務院高層官員提出交涉，表示強烈抗議。敦促美方立即採取切實行動，消除有關言論的負面影響，並履行承諾，否則將承擔一切後果。拜登則表示相信自己的言論不會損害美中關係，又指仍期待短期內與習近平會面。

中國駐美大使館強調，中國政府和人民都不接受任何對中方最高領導人的政治挑釁，必將堅決回應，敦促美方立即採取切實行動，消除有關言論的負面影響，並履行承諾，否則將承擔一切後果。聲明又指，拜登曾表明尊重中方體制、不尋求改變中國，亦無意發動新冷戰，但針對中國和中方領導人不負責任的言論，違背美方承諾，損害互信，令人質疑美方的誠意。