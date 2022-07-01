回歸25周年｜蘇貞昌批「一國兩制」不堪檢驗　英美：北京未守承諾

台灣行政院長蘇貞昌(左)指香港「一國兩制」不堪檢驗，英國首相約翰遜和美國國務卿布林肯指北京未守對香港民主的承諾。(左：台灣的行政院fb圖；中右：美聯社圖)

今日是香港回歸25周年，在台灣，行政院長蘇貞昌表示，香港現在是好是壞，一目了然，指大陸承諾的50年不變，現時只過去25年，但民主自由以及「馬照跑、舞照跳」已經不見，「一國兩制」不堪檢驗。

約翰遜：至今已有 12 萬港人移英

英國首相約翰遜就香港主權移交中國25周年發表網上錄影講話，指北京沒有信守承諾，令港人的權利和自由，以及香港的持續進步和繁榮受到威脅，英國因此提供途徑，讓持有BNO的港人到英國定居，至今已有12萬港人同他們的家人選擇到當地。約翰遜說，英國不會放棄香港，將致力令北京遵守承諾，確保「港人治港」。

布林肯：北京不再視港民主自由為50年不變部分

美國國務卿布林肯亦發表聲明，指今年的回歸紀念日象徵「一國兩制」50年自治已經過了一半，但有證據顯示北京和香港政府已經不再視民主參與、基本自由及傳媒獨立作為願景的一部分。

布林肯提到，數以百萬計港人在2019年參與反修例示威，中國卻以《港區國安法》回應，為過去兩年損害香港自治及剝削港人權利和自由鋪路，異見人士被捕甚至被囚禁超過一年、獨立傳媒機構遭搜查、關閉博物館及移除公共藝術、削弱民主架構、推遲選舉、禁止悼念活動、取消現任議員資格、實施宣誓制，而且政府官員散播不實資訊，將平民示威當成外國代理人策動，種種行為都是奪走對港人的承諾，重申華府堅定與港人站在同一陣線，並支持他們爭取恢復應有的自由。