因厭惡母親起殺機　澀谷15歲傷人少女殺人預演

日本周日(21日)發生的少女傷人事件，傳媒報道少女報稱是為殺害母親及弟弟而進行預習。然而少女身上僅餘數十日圓，行兇後根本沒有足夠金額回家。

周日在京王井之頭線神泉站附近，用刀刺傷兩母女的15歲少女，仍被警方扣留調查。調查警員向傳媒透露，少女出門時向家人表示到暑期補習社上課，從位於琦玉縣戶田市的家中出發，距離事發地約50多分鐘的鐵路路程，少女在到達新宿車站後，據報是步行至案發地點。警方指，少女出門時身上僅有約500日圓(約28.65港元)，在大多數用在乘車之下，估計身上僅餘數十日圓。而少女身上又沒有任何電子貨幣，因此傷人後或無法乘鐵路回家。

少女行兇後未有逃走

調查又指，雖然少女表示想殺死自己的母親以及弟弟，因此外出尋找機會「練習」，然而調查質疑，少女「練習」後沒有逃離事發地點，而是留在現場並在之後被拘捕。認為少女的行動與其口供有所矛盾。

日本傳媒則指，少女雖然有上補習班，但長時間不願在市立中學上課。調查指，少女在中一首兩個學期有認真學習，不過到第3個學期已經不願回校，現時是每星期大約只有一至兩次回校，但僅在醫療室內學習。不過與同學及老師之間沒有不和，只是對上學生活感到陌生。

案發前母稱沒有爭執

警方亦有找到少女的母親進行問話，少女雖然表示對母親抱有強烈恨意，但是其母向警方表示在事發之前沒有爭執。少女又指，因為覺得自己很像討厭的母親，因此起了殺機，同時亦不想被弟弟看到母親遺體而想把中學2年級的弟弟也一併殺掉。不過，警方對少女就希望接受死刑以及殺害母親的說法仍保有懷疑。至於遇害的母女雖然傷勢嚴重，但沒有生命危險。其中，19歲的遇刺少女，由於傷口達10cm深，擔心可能會影響日後的生活。