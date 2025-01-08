因應遊客數瘋漲 京都擬住宿稅上調10倍 最快明年落實（示意圖／翻攝Unsplash）

未來到日本玩，若想在京都過夜，花費恐怕會更貴！因為當地政府有意調高住宿稅上限，由現行每人每晚1千日圓（約 49.1 元港幣）漲到1萬日圓（約 491.9 元港幣）。修正案若順利通過，最快明年上路。

而在新冠疫情之後，由於外國遊客數不斷暴增，讓京都在2023年的住宿稅收入創下歷來最高的52億日圓（約255,772,452 元港幣）。

據《讀賣新聞》等日媒綜合報道，京都自2018年針對投宿飯店或旅館的遊客，課徵住宿費，而收費制度分為三級。現行收費標準為，每人每晚住宿房費2萬日圓（約 983.7 元港幣）以下徵收200日圓（約 9.8 元港幣）、2萬日幣以上未滿5萬日圓（約 2,459.5 元港幣）徵收500日圓（約 24.6 元港幣）、5萬日圓以上徵收1千日圓（約 49.1 元港幣）。

京都觀光地飽受觀光公害及垃圾亂丟問題所苦

另一方面，京都觀光地在疫情後飽受觀光公害及垃圾亂丟問題所苦，2024年2月就任的京都市長松井孝治在競選時的政見，便是調漲住宿費來整備觀光環境。

目前規劃針對每人每晚房費10萬日圓（約 4,919.7 元港幣）以上者，開徵1萬日圓（約 491.9 元港幣）的住宿費。而上限1萬日圓的金額，在定額徵收部分將創日本全國最高。

而未來規劃將住宿費收費制度，由三級分為五級，最低為每人每晚住宿費5千日圓（約 246 元港幣）徵收200日圓（約 9.8 元港幣）。若調漲方案上路，預估每年住宿稅總稅收將是現行的2倍之多。

報道指出，京都市府將在2月把這項修正案送進議會，若順利通過，最快2026年上路。

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