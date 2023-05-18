因財失義？｜同事合資中3.9億獎金　加男度假無錢分忿然提控

綜合報道，54歲男子Christopher Bates是飛機製造公司Bombardier任職，他說，平日都會跟同事夾錢買彩票，2010年，在他一次出外旅遊期間，同事合資買的彩券竟然贏得5,000萬美元大獎，除稅後，24人每人都分到逾190萬美元(折合約1,487萬港元)獎金和2,400美元(折合約18,790港元)利息，他卻無分到一毫子。Christopher得知事件後馬上聯絡律師，聲稱這個合資團體最早是他湊合，他亦經常出資合購，這次同事卻因為他度假而將他排除在外，認為他有權參與平分獎金，2011年1月為此向24名同事提告。

Christopher Bates則指，合資小組有誠信義務將他包括在抽籤中，他已參加近一年，卻剛好在他離開一星期間將他排除，合資小組應公平對待。(Christopher Bates與家人。網上圖片)

獎金分成 26 份 法院持 2 份直至官司完結

這宗民事訴訟在周一(15日)於多倫多進行，為期10日。中獎的同事們表示，合資的規則是無出錢就無得分，且他們不是定期合購彩票，只有在頭獎獎金超過3,000萬美元，有時候才會合資。今次負責合資的同事Sherif Morsi被問到，為甚麼今次Christopher Bates被排除合資買彩票，Sherif Morsi指，有同事仍欠他錢，這就是他為何不讓某些人參與。Christopher Bates則指，合資小組有誠信義務將他包括在抽籤中，他已參加近一年，卻剛好在他離開一星期間將他排除，合資小組應公平對待。

就今次事件，原來Christopher不是唯一一個認為自己有權分獎金的人，還有多名同事提控索償，但除了其中2宗訴訟，其他索償都被駁回，因此彩票公司將頭獎分成26份，其中2份由法院持有，直到裁決出爐。