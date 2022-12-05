因阿媽唔買VR眼鏡 10歲男童憤而開槍弒母 再盜用亞馬遜帳號網購

10歲的殺人疑犯……美國威斯康辛州密爾沃基(Milwaukee)一名年僅10歲的男童，涉嫌因母親不願買他想要的VR眼鏡，在家裡開槍弒母，翌日更盜用母親的亞馬遜網購帳號訂購VR眼鏡，在家人面前全無悔意，也沒有哭。男童已被警方列為成年並落案起訴殺人罪，一旦罪成，最高可能判囚60年。

英國《每日郵報》報道，案發於上月21日，死者是44歲女子基安娜(Quiana Mann)，男童起初對警方供稱是場意外，他在母親面前把玩手槍，手槍走火，母親便中彈倒地。但男童阿姨隨後發現他口供有疑點，再追問男童，他才坦承蓄意槍殺母親。家人也察覺他對「誤殺母親」反應冷淡，不僅沒有悔意和悲傷，更在案發翌日用母親的亞馬遜帳號訂購一部VR眼鏡，之後又問祖母包裹寄到家裡沒有。

家人認為男童可疑，遂通知警方，警方再要求男童落口供，此時他才供認當日近距離朝母親開槍，將她殺死。但他聲稱當時擎槍，母親逼近，他只是想向著牆壁開槍嚇嚇母親，沒料到子彈卻打中母親。