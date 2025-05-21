國家公園男遊客掟大石落山　或面臨200萬罰款(有片)

一名男遊客在西班牙「歐洲之峰國家公園」(Parque Nacional de Picos de Europa)的懸崖上，搬起一塊大石頭竟然往峽谷中丟去，過程還由同行的友人拍下並上傳網上。影片引起西班牙當局的注意，西班牙國民警衛隊已宣布要對這名遊客的行為展開調查，他將面臨最高20萬歐元(約176.8萬港元)的巨額罰金。

綜合報道，一名年輕男遊客在網上發布自己一段在野外搬起大石頭，從高處將往懸崖扔下的影片，當石頭落地發出巨響，丟石頭的男遊客與一旁拍攝影片的友人還發出興奮的歡呼。報道指，事發在西班牙的歐洲之峰國家公園，拍片位置是當地最受歡迎的健行步道「凱雷斯小徑」(Cares Route)，因此，這段影片很快引起西班牙國民警衛隊的注意。