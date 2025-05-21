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國際
2025-05-21 12:28:00

國家公園男遊客掟大石落山　或面臨200萬罰款(有片)

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國家公園男遊客掟大石落山，或面臨200萬罰款。(X)

國家公園男遊客掟大石落山，或面臨200萬罰款。(X)

一名男遊客在西班牙「歐洲之峰國家公園」(Parque Nacional de Picos de Europa)的懸崖上，搬起一塊大石頭竟然往峽谷中丟去，過程還由同行的友人拍下並上傳網上。影片引起西班牙當局的注意，西班牙國民警衛隊已宣布要對這名遊客的行為展開調查，他將面臨最高20萬歐元(176.8萬港元)的巨額罰金。

綜合報道，一名年輕男遊客在網上發布自己一段在野外搬起大石頭，從高處將往懸崖扔下的影片，當石頭落地發出巨響，丟石頭的男遊客與一旁拍攝影片的友人還發出興奮的歡呼。報道指，事發在西班牙的歐洲之峰國家公園，拍片位置是當地最受歡迎的健行步道「凱雷斯小徑」(Cares Route)，因此，這段影片很快引起西班牙國民警衛隊的注意。

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男遊客把大石頭從高處將往懸崖扔下。(X) 石頭落地發出巨響。(X) 丟石頭的男遊客與一旁拍攝影片的友人還發出興奮的歡呼。(X) 警衛隊：這舉動或對行人、動物造成生命危險。(X)

警衛隊：這舉動或對行人、動物造成生命危險

西班牙國民警衛隊宣布，將對這名男子的行為展開調查，他將面臨5,001歐元(4.4萬港元)20萬歐元(176.8萬港元)的巨額罰款。警衛隊解釋，在國家公園的範圍內，這種舉動屬於嚴重的違規行為，不僅可能對國家公園內的行人、動物造成生命危險，同時可能會破壞國家公園的自然景觀與地質結構，最惡劣的狀況下甚至可能引發山崩。

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