國家公園警告「勿舔蟾蜍」　網民驚呆：邊個會？

美國國家公園管理局(National Park Service)，最近發出一個令人驚訝的警告，竟然警告公眾不要「舔」蟾蜍，因為有一種蟾蜍會從腮腺分泌出強烈的迷幻劑，但同時也含有致病毒素，不禁令網民提出疑問「邊個會？」

國家公園管理局近日在社交平台Facebook及Twitter發文警告民眾，到野外時要小心一種「索諾拉沙漠蟾蜍」(Sonoran desert toad，學名：Bufo alvarius) ，又被稱為科羅拉多河蟾蜍。這種蟾蜍是北美地區體型最大的蟾蜍之一，身長約達18厘米，會發出「微弱、低沉嘟嘟聲，且持續時間不到1秒鐘」的特殊鳴叫。

國家公園管理局提到，這種蟾蜍的另一個特徵是眼睛後方具有突出腮腺，會分泌出一種強烈毒素，如果人體接觸到蟾蜍或放入口中就會生病。亞利桑那索諾拉沙漠博物館表示，一隻索諾拉沙漠蟾蜍釋放的毒素可能足以殺死一隻成犬。奧克蘭動物園則指，索諾拉沙漠蟾蜍的分泌物同時含有一種強烈的迷幻劑「5-MeO-DMT」，人類吸食後會產生快感和強烈幻聽，但可能會觸犯例如加州禁止持有蟾蜍毒素的法律。