國寶級主持Michael Parkinson逝世 震撼英國 曾訪逾2000人包括拳王阿里約翰連儂(有片)

英國著名節目主持人Michael Parkinson逝世，終年88歲，他以同名長壽訪談節目《Parkinson》聞名，職業生涯採訪逾2,000名受訪者，包括拳王阿里(Muhammad Ali)、英國傳奇歌手艾爾頓莊(Elton John)、英國樂隊披頭四(The Beatles)成員約翰連儂(John Lennon)，以及美國天后麥當娜(Madonna)等。

英國BBC總裁戴維(Tim Davie)指Michael Parkinson「是清談話節目之王……定義了之後所有主持人和節目的形式」，「他訪問了20世紀的諸多大人物，訪談方式令大眾著迷。他不僅很會問問題，還是一名很好的傾聽者。」