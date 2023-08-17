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2023-08-17 22:43:18

國寶級主持Michael Parkinson逝世 震撼英國 曾訪逾2000人包括拳王阿里約翰連儂(有片)

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英國國寶級主持Michael Parkinson逝世。(互聯網)

英國國寶級主持Michael Parkinson逝世。(互聯網)

英國著名節目主持人Michael Parkinson逝世，終年88歲，他以同名長壽訪談節目《Parkinson》聞名，職業生涯採訪逾2,000名受訪者，包括拳王阿里(Muhammad Ali)、英國傳奇歌手艾爾頓莊(Elton John)、英國樂隊披頭四(The Beatles)成員約翰連儂(John Lennon)，以及美國天后麥當娜(Madonna)等。

英國BBC總裁戴維(Tim Davie)指Michael Parkinson「是清談話節目之王……定義了之後所有主持人和節目的形式」，「他訪問了20世紀的諸多大人物，訪談方式令大眾著迷。他不僅很會問問題，還是一名很好的傾聽者。」

Michael Parkinson與拳王阿里。(互聯網) Michael Parkinson曾訪問拳王阿里。(互聯網) Michael Parkinson曾訪問約翰連儂及小野洋子。(互聯網) Michael Parkinson曾訪問碧咸夫婦。(互聯網) Michael Parkinson曾訪問艾頓莊。(互聯網) Michael Parkinson曾訪問George Michael。(互聯網) Michael Parkinson。(美聯社)

Michael Parkinson｜71年主持BBC黃金時段的訪談節目《Parkinson》

Michael Parkinson出生於英格蘭北部的約克郡，16歲離開學校，夢想是當職業板球手，但卻成為當地報社記者，並於1960年代末期進入電視圈，1971年起主持BBC黃金時段的訪談節目《Parkinson》。Michael Parkinson於2013年公布罹患前列腺癌，接受放射治療後兩年宣布康復。其家人周四發聲明稱，「Michael Parkinson爵士在經歷短時間身體不適後，昨晚在家人陪伴下於家中安詳逝世」。

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