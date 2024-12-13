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國際
2024-12-13 04:31:10
日報

國會明天二度表決彈劾 尹錫悅揚言戰至最後

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尹錫悅

尹錫悅無意辭職。(路透社)

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彈劾

示威者周四晚在執政黨總部外，展示印有該黨議員圖像的橫幅，要求他們支持彈劾總統。

南韓總統尹錫悅鬧出戒嚴風波後第9天，於周四發表講話，堅持上周二頒布戒嚴令屬正當行為，藉此知會國民國家墮落的危機。他堅拒辭職，並稱會與國民戰至最後一刻。反對派周四晚第二度向國會提交彈劾尹錫悅議案，料在周六投票表決。尹錫悅發表講話後，杯葛首次彈劾表決的執政黨國民力量黨指他無悔意，呼籲黨內議員在第二次彈劾時投贊成票。

尹錫悅預先錄製長約29分鐘的講話，然後發放給傳媒播放。他在講話內申辯頒布戒嚴令的正當性。他斥在野黨從現屆政府成立以來針對多名官員發起彈劾，導致國政癱瘓，並藉虛假炒作煽動彈劾的理由只有一個，就是通過彈劾總統擺脫黨魁面臨被判有罪的困境並提早大選；即是擊垮國家系統也要掩蓋自身污點而掌控國政，這才是擾亂國家憲法秩序的行為。他所指的是共同民主黨黨魁李在明涉嫌貪污等罪行。尹錫悅反問「總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為怎能夠成為內亂？」

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他又稱，總統行使緊急戒嚴宣布權屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，並非司法審查對象。尹錫悅指，「如果想要保住總統職位，我根本沒有必要去對抗擾亂國家憲法秩序的勢力，更沒有必要宣布緊急戒嚴。」他並稱會坦蕩應對彈劾和調查。

執政黨轉軚贊成  彈劾或通過

分析指尹錫悅有關講話旨在拒絕執政黨提出的有秩序提早卸任建議，賭憲法法院駁回彈劾。國民力量黨魁韓東勳認為尹違背之前全國講話的承諾——由黨定奪自身任期等問題，黨內認為彈劾停止總統職務是解決問題唯一方法。國會料在周六下午5時表決，若該黨有8名議員倒戈，彈劾將通過。

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