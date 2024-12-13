國會明天二度表決彈劾 尹錫悅揚言戰至最後

南韓總統尹錫悅鬧出戒嚴風波後第9天，於周四發表講話，堅持上周二頒布戒嚴令屬正當行為，藉此知會國民國家墮落的危機。他堅拒辭職，並稱會與國民戰至最後一刻。反對派周四晚第二度向國會提交彈劾尹錫悅議案，料在周六投票表決。尹錫悅發表講話後，杯葛首次彈劾表決的執政黨國民力量黨指他無悔意，呼籲黨內議員在第二次彈劾時投贊成票。

尹錫悅預先錄製長約29分鐘的講話，然後發放給傳媒播放。他在講話內申辯頒布戒嚴令的正當性。他斥在野黨從現屆政府成立以來針對多名官員發起彈劾，導致國政癱瘓，並藉虛假炒作煽動彈劾的理由只有一個，就是通過彈劾總統擺脫黨魁面臨被判有罪的困境並提早大選；即是擊垮國家系統也要掩蓋自身污點而掌控國政，這才是擾亂國家憲法秩序的行為。他所指的是共同民主黨黨魁李在明涉嫌貪污等罪行。尹錫悅反問「總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為怎能夠成為內亂？」