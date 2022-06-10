國會衝突｜美眾院公開作供片段　特朗普女兒幕僚不信大選有舞弊(有片)

美國國會眾議院一個負責調查去年1月國會山莊騷亂的委員會舉行公聽會，公開多段之前從未曝光的片段，顯示前總統特朗普的親信，包括女兒伊萬卡，不相信前年大選存在舞弊的說法，亦有表示早知大選落敗。

眾議院特別委員會副主席切尼(Liz Cheney)：「入侵國會、攻擊執法人員長達多個小時的人，是受到特朗普的說話鼓動。他指，選舉被竊取，他才是正當的總統。特朗普召喚、糾集暴民，燃點起襲擊的火焰。」委員會主席湯普森(Bennie Thompson)亦直指，特朗普點起整場暴亂火頭。

巴爾形容大選舞弊說法狗屁不通 經歷長達1年調查，訪問超過1,000名證人後，調查委員會進入公開聽證會環節，播出前司法部長William Barr、伊萬卡、女婿庫什納(Jared Kushner)等人證供片段。特朗普一眾近身幕僚及親屬均表明從未相信大選舞弊論，亦有表示早知大選落敗。巴爾表示：「我重複告訴總統(特朗普)，毫無疑問地我看不到舞弊的證據」，他更形容有關說法是「狗屁不通」。至於伊萬卡則指：「我尊重司法部長巴爾，因此我接受他的說法。」