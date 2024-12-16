國會通過彈劾尹錫悅 南韓領導真空惹關注

南韓戒嚴事件引發的政治混亂，並未因國會上周六通過彈劾總統尹錫悅而結束。尹錫悅暫停總統職務，憲法法院須在180天內判決是否批准彈劾他，期間其職務由總理韓德洙暫代。惟有人質疑韓德洙管治能力，南韓將出現數月的領導真空期。國會由反對派控制，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明建議，國會跨黨派與政府成立共同管治的機制，處理金融、經濟和社會民生問題。執政國民力量黨認為不妥，指共同民主黨之前全力推翻尹錫悅，現在還要像執政黨般主導國政。



國民力量黨鞭權性東指，國民力量依然是(總統所屬的)執政黨，而且總理依照憲法規定代行總統職權。作為執政黨，國民力量將一如既往地通過黨政協商機制，以負責任的態度施政，希望在野黨積極合作。 執政黨拒與反對派共同管治 權性東還指出，此前共同民主黨只關心如何推翻政權，而在尹錫悅彈劾案獲通過後，像執政黨一樣主導國政運營，此舉並不妥。李在明周日稍早稱，曾與韓德洙簡短通話，要求對方不分黨派，中立處理國家事務，又指對方已經答應。為了國家盡快回復正常，以及避免引起混亂，暫時不會彈劾韓德洙，又建議成立國會與政府共同參與的跨黨派國政穩定協議機制。

韓德洙公務員出身 暫代總統職務 韓德洙公務員出身，曾赴美國留學，並取得哈佛大學經濟學碩士及博士學位，長期在經濟部門工作。於金泳三、盧武鉉和李明博3位總統執政時期出任官員。根據憲法，他於尹錫悅彈劾議案遞交總統府後，在上周六晚7時24分起正式暫代總統職務。他稱，會與國會保持緊密溝通與合作，聽取國務委員的報告，盡量減少國政空白。韓德洙周日早上與美國總統拜登通電話，兩人交談了16分鐘，強調會繼續推進外交和國安政策，重申韓美同盟牢不可摧。

分析：正處美國換總統重要時刻 有分析認為，為解決目前混亂情況，朝野兩黨須暫時放下「敵對」，執政黨須積極採取合作態度，就反對派建議的政策與對方協商；反對派則須承認執政黨的角色和地位。國會通過的彈劾案仍有待憲法法庭批准，法庭須在180天限期內有裁決，法庭稱會周一開始審理，承諾會「迅速及公平」地作出裁決，或毋須花半年才有決定。若尹錫悅彈劾獲法庭確認，總統選舉須在60天內舉行；若彈劾遭法庭否決，尹錫悅將立即恢復總統職務。

有輿論指，南韓政府恢復正常領導或仍有待數月，擔心國家可能出現危機。特別是美國總統即將換人，各國領袖均已積極與明年1月上任的特朗普接觸，但南韓此刻卻無領導人與他聯繫。